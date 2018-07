Vicemistr světa Modrič získal na MS Zlatý míč pro nejlepšího hráče

Zatímco na klubové úrovni vyhrál Luka Modrič v dresu Realu Madrid téměř vše, co se dalo, s reprezentací na velký úspěch dlouho čekal. Dočkal se až na letošním mistrovství světa, kde jako kapitán dovedl Chorvaty k stříbru. V Rusku navíc znovu potvrdil pověst jednoho z nejkomplexnějších záložníků na světě a získal Zlatý míč pro nejlepšího hráče turnaje.

"Luka je hráč, který dělá ostatní lepšími, všichni profitují z jeho přítomnosti. Není sobecký, hraje pro tým. Je dobrý v obraně i v útoku a vypadá to, jako by se narodil s míčem u nohy," vystihl Modričovy přednosti bývalý reprezentační trenér Slaven Bilič.

"Modrič by si zasloužil větší pozornost. Kdyby byl Němec nebo Španěl, tak by možná získal Zlatý míč. Ale jelikož my jsme malá země, tak se mu nedostává pozornosti, jakou by si zasloužil," dodal jeho spoluhráč z národního týmu Dejan Lovren.

Dvaatřicetiletý rodák ze Zadaru si dosud zahrál na třech světových či evropských šampionátech. Na Euru 2008 v Rakousku a Švýcarsku, kde Chorvati vypadli ve čtvrtfinále až po penaltovém rozstřelu s Tureckem, byl Modrič vybrán do All Stars týmu turnaje. Na MS v letech 2006 a 2014 Chorvatsko balilo kufry už po základní skupině.

Malý Luka začínal s fotbalem na hotelových parkovištích v Zadaru spolu s dalšími uprchlíky před chorvatskou válkou o nezávislost, během níž přišel o dědečka. V 15 letech ho kvůli jeho drobné postavě odmítl Hajduk Split, a tak o rok později podepsal smlouvu s Dinamem Záhřeb.

Do prvního týmu se protlačil až po hostováních v klubech Zrinjski Mostar a Inter Zaprešič. Do Záhřebu se pak z těchto štací vrátil jako nejlepší hráč bosenské i největší talent chorvatské ligy. V roce 2008 jej za 16,5 milionu liber koupil Tottenham, jemuž později pomohl k historickému postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů.

V létě 2012 za něj Real zaplatil kolem 30 milionů liber, ale rozhodně neprodělal. Šikovný a všestranný záložník od té doby pomohl "Bílému baletu" k zisku ligového titulu, domácího poháru či třem triumfům v Lize mistrů i na mistrovství světa klubů. Gólů sice otec tří dětí moc nestřílí, ale když už, stojí to za to. Dokázal to i na letošním šampionátu, kdy se parádně trefil proti Argentině.