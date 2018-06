Video by mělo zkoumat i přímé kopy, přeje si Eriksen

Možnost využít videorozhodčího během zápasu je bezpochyby významný posun k férovější hře. Podle dánského záložníka Christiana Eriksena by však mohlo být přezkoumáno více situací než dosud. Podle záložníka Tottenhamu by se mělo video používat i v případech posuzování přímých kopů.

Frustrace dánského plejmejkra je zřejmá a pochopitelná. Dánové měli utkání proti Austrálii dobře rozjeté, když právě Eriksen otevřel v sedmé minutě skóre. Australané srovnali po videem nařízené penaltě, když míč trefil Poulsena nešťastně do ruky. Z puntíku se nemýlil Mile Jedinak a srovnal na konečných 1:1.

Záložník londýnského Tottenhamu se domnívá, že ruce Poulsena předcházel faul na jeho osobu. Rozhodnutí sudího nezpochybnil, ale byl by rád, kdyby zkoumaných situací bylo více. "Po dnešku jsem došel k závěru, že se mi video nezamlouvá. Dvakrát bylo proti nám, a když si to celé promítnu, tak tam byl nejdřív faul na Poulsena a měli jsme kopat přímý kop. Když se může používat video při penaltách, mělo by se používat i na přímé kopy," navrhuje.

V utkání byl ještě jeden sporný moment, když se mohla kopat penalta i druhé straně. Dánský trenér Aage Hareide byl přesvědčený, že jeho svěřenci měli kopat pokutový kop po faulu na Corneliuse. "Stáhli ho za dres. Každý to viděl," prohlásil. "Při penaltě bylo video zase proti nám, ale dnes to bylo nejspíš v pořádku. Mám s videem jiný problém. Proč se prověřují některé situace, ale jiné ne? Kdo o tom rozhoduje? Rozhodčí na hřišti, nebo lidé v nějaké temné místnosti mimo stadion?" ptal se rozzlobeně kouč Dánů.