VIDEO: Čeští soupeři postoupí. Mourinho tipuje výsledky MS

Soupeři českého týmu z přípravy postoupí ze skupiny. Alespoň tak vidí scénář světového šampionátu v Rusku věhlasný trenér José Mourinho. Ten si v rámci své profese vyzkoušel roli věštkyně a snažil se určit, která mužstva se na mistrovství světa probijí do vyřazovacích bojů. Kterým zemím předpověděl úspěch a které naopak odsoudil ke zmaru?

Experti z řad bývalých hráčů či trenérů to dělají běžně. Před každou velkou fotbalovou akcí se zamyslí a podle vlastního uvážení a pozorování často tipují, které týmy mají šanci na úspěch. Se svou předpovědí se pár dní před zahájením světového šampionátu v Rusku ukázal i portugalský kouč José Mourinho.

A jeho tipy jsou hodně zajímavé. I když sám prohlásil, že na ně není připravený a udělat odhad bude hodně těžké, nakonec se mu to povedlo.

Dva soupeře Čechů z nedávných přátelských duelů - Austrálii a Nigérii - poslal do vyřazovacích bojů. Český tým si tak proti africkému týmu zřejmě opravdu připsal skvělý skalp. Vítězství nad mužstvem, jejž fotbalový stratég pasoval na úspěch, se hodně cení. A pokud Nigerijci naplní předpoklady, jeho cena ještě stoupne. Nejdřív ale musí zdolat nástrahy skupiny D, v níž čeká favorit z Argentiny, překvapení z Islandu a a houževnatí Chorvaté.

Stejně tak podle Mourinha postoupí i Australané, další český soupeř. I když by to měl být proti Peru, Francii a Dánsku velký boj, měli by uspět. Ke zmaru Portugalec odsoudil například Egypt, jemuž bude na začátku turnaje chybět zraněný kanonýr Salah. Naopak domácí Rusové právě na úkor Egypta a Saudské Arábie budou společně s Uruguayí slavit.

Ve skupině by na základě Mourinhova tipu dále skončily také Švédsko, Tunis, Srbsko nebo Kolumbie. Zcela rozhodně poslal dál favority z Německa, Brazílie či Argentiny. Věří ale rovněž Švýcarsku, Belgii a Polsku. Jak jeho předpověď vyjde?