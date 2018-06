VIDEO: Dárek pro Coutinha. Brazilci jej zasypali moukou a vejci

V brazilském národním týmu panuje dobrá nálada. "Kanárci" zvládli generálku na nadcházející světový šampionát, když třemi góly porazili Rakousko. Nyní už se připravují v Rusku na první duel skupiny E. Během úterní tréninkové jednotky došlo i na jedno překvapení, spoluhráči popřáli oslavenci Coutinhovi k narozeninám. Jako dárek mu na hlavu namatlali vejce a mouku.

Patří mezi největší favority letošního šampionátu. Fotbalisté Brazílie zdolali v generálce na blížící se vrchol letošní sezony Rakousko 3:0 a ukázali všem soupeřům, že to s letošním útokem na medaile myslí smrtelně vážně.

Tým si však žádný tlak nepřipouští, což dokázala i úterní tréninkové jednotka v Soči, kde se svěřenci sedmapadesátiletého trenéra Tite připravují na své úvodní utkání. Právě v tento den oslavil jeden z klíčových ofenzivních hráčů Coutinho šestadvacáté narozeniny.

A jeho spoluhráči toho okamžitě využili. Během lehkého odpočinku, kdy barcelonská hvězda seděla na trávníku, Marcelo a spol. svému kamarádovi přichystali populární "prank". Jako dárek mu na hlavu nasázeli vejce, načež jeho účes posypali moukou.

WATCH: Neymar eggs Coutinho on his birthday & then Marcelo helps him get revenge 😂



📹 @ESPNFCpic.twitter.com/Ay2GVOAJMY