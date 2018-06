Video na šampionátu? Podle FIFA správné takřka na sto procent

Mezinárodní fotbalová federace FIFA si pochvaluje, že díky zavedení videoasistenta je 99,3 procenta rozhodnutí sudích na světovém šampionátu správných. Fungování videa na turnaji si pochvaluje i šéf projektu videa v české lize Roman Hrubeš. Kritika, ke které občas trenéři na turnaji v souvislosti s videem sáhli, podle něj souvisí jen s tím, že je projekt stále teprve v začátcích a hráči, trenéři i fanoušci si na něj stále teprve zvykají.

"Vnímám to pozitivně, byť některá rozhodnutí vyvolávají otázky, jak je to nastavené, jak probíhá komunikace a podobně. Ale plusy převažují nad minusy. A ukazuje se, že to fotbal potřebuje," řekl Hrubeš médiím. "Projekt videa je pořád nový, vyvíjí se a MS je první velký turnaj, na kterém je video v akci. Dva roky není dostatečná doba, aby se to dostalo hráčům, trenérům i divákům pod kůži," míní český expert.

Způsob využití videa zástupci některých týmů na MS kritizovali, zejména kouč íránských fotbalistů Carlos Queiroz, mluvilo se o neodpískaných penaltách v zápasech Nigérie s Argentinou, Švédska s Německem či Srbska se Švýcarskem. Podle statistik FIFA však v 48 zápasech video kontrolovalo 335 rozhodnutí, v 17 případech do hry zasáhlo a hlavní sudí dostal možnost svůj verdikt změnit.

"A nemáme jediný skandál," upozornil člen komise sudích FIFA Massimo Busacca. "Všechny zajímá jen těch 0,7 procenta rozhodnutí, ale nikdo neřeší, že 99,3 procenta rozhodnutí je správně," dodal šéf sudích FIFA Pierluigi Collina, podle něhož na minulém šampionátu byla úspěšnost jen 95 procent.

Podle Hrubeše diskuzi vzbuzovaly především situace z "šedé zóny", které pro někoho porušením pravidel jsou a pro jiného nikoli. "Pořád v tom hraje roli lidský faktor a největší problém projektu je nastavení šedé zóny, co už faul je a co ne. Co je zjevné pochybení rozhodčího a co ne. Proto jsou kolem toho diskuze a lidé se ptají, proč za tohle je penalta a za tohle ne," řekl Hrubeš.

Videoasistent ale do utkání zasahuje jen v případě, pokud jde o zjevné pochybení rozhodčích na hřišti. "Videoasistent by měl do utkání vstupovat minimálně, ale s maximálním efektem. Tedy napravovat zjevné pochybení, řekl bych skandální. Takové, na kterém by se shodli hráči obou týmů, odborníci, média," upozornil Hrubeš. "Videasistent tam není od toho, aby hledal lepší rozhodnutí. On je asistent a pomáhá jako člen týmu rozhodčích, aby utkání bylo zvládnuté co možná nejlépe," dodal.

Na šampionátu už bylo zahráváno 24 penalt, což je o šest více, než byl dosavadní rekord. "Vnímám to jako výsledek zavedení videa. Ale nemám informace, jestli sudí nedostali pokyn něco posuzovat přísněji," řekl Hrubeš.

Všiml si ale, že rozhodčí mnohem více komunikují s hráči před standardními situacemi a nabádají je, aby se vyhnuli držení, které video odhalí. "Rozhodčí jsou více proaktivní a v rámci taktiky řízení zápasu se snaží předcházet problémům. Pro žádného rozhodčího není příjemné, když se pak na doporučení videoasistenta musí jít podívat na monitor. Rozhodčí fungují jako tým a toto je součást taktiky," upozornil člen české komise sudích.

Celkově je podle něj velmi dobrá úroveň rozhodování na turnaji i od rozhodčích z jiných kontinentů, což v minulosti nebývalo vždy zvykem. "Ukázalo se, že na turnaj jsou vybráni nejlepší rozhodčí ze všech kontinentů a prošli důkladnou přípravou. Chyby jsou, ale to jsou v každé soutěži. Ale obecně rozhodčí na šampionátu podávají standardní a dobré výkony," ocenil Hrubeš.

Co videorozhodčím na turnaji závidí, tak je zázemí a technika, kterou mají k dispozici v centrále v Moskvě i na stadionu. "Ve srovnání s námi je to sci-fi, jak z Marsu. Ani nevím, jestli na tohle někdy dosáhneme, i když bychom rádi. Momentálně mají asi to nejlepší, co videoasistenti mohou mít k dispozici, podobně jako v Německu. Upřímně říkám, že to se mi líbí," dodal Hrubeš.