VIDEO: Oslava výhry? Fanoušci Senegalu sbírali odpadky

Tleská a klaní se jim celý fotbalový svět. Fanoušci Senegalu, kteří dorazili na zápas světového šampionátu proti Polsku, předvedli naprosto nevídané gesto. Po vítězných oslavách se svými hrdiny začali sbírat na tribuně nahromaděné odpadky. Video ze zmíněného momentu se rázem stalo hitem internetu.

Další utkání, další překvapení. Tak by se dal shrnout duel mezi Polskem a Senegalem, jenž skončil stejně jako mnoho předešlých utkání na světovém šampionátu neočekávaným výsledkem. Z vítězství se radoval africký tým, který zdolal naše sousedy 2:1.

Kromě samotné hry ale zaujali svět také fanoušci úspěšného celku. Ti se několik desítek minut po závěrečném hvizdu zdrželi na tribuně moskevského stadionu, aby po sobě uklidili odpadky, které se během zápasu nahromadily mezi sedačkami.

Senegal fans cleaning up their part of the stadium after their victory against Poland is the best thing you’ll see today👏🇸🇳 pic.twitter.com/nhojG0CHaU