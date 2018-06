VIDEO: Top pět smolařů. Kdo dal "nejlepší" vlastní gól?

Fotbalový šampionát má za sebou první dva týdny. Přestože ještě nebyly odehrány všechny zápasy základních skupin, ruská akce už stihla zaznamenat několik rekordů. Překonán byl i počet vlastních branek, jichž padlo na letošním turnaji zatím sedm. Některé z nich byly opravdu kuriózní.

Aziz Buhaddúz

Vůbec první a zároveň jeden z "nejexkluzivnějších" vlastních gólů si vstřelil Maročan Azíz Buhaddúz. Útočník, jenž přišel jako na plac střídající hráč, se snažil v páté minutě nastavení odvrátit nacentrovaný míč do vápna, avšak ke vší smůle jej poslal hlavou přímo za záda bezmocného gólmana. Jeho mužstvo tak podlehlo Íránu 0:1.

Oghenekaro Etebo

Na listině smolařů se objevil i Nigérijec Oghenekaro Etebo. Dvaadvacetiletý záložník poslal balon do vlastní branky v úvodním utkání své reprezentace proti Chorvatsku, když se ve dvaatřicáté minutě nešikovně "postavil" do střely elitního útočníka Maria Mandžukiče.

Thiago Cionek

Zástupce mají v našem pětičlenném výběru také Poláci. Stoper Thiago Cionek se v souboji proti Nigérii snažil zablokovat střelecký pokus Gueyeho, načež jej srazil přímo do protipohybu Wojciecha Szczesnyho. Tento moment nakonec výrazně přispěl k výhře afrického celku.

Edson Alvárez

Na poslední zápas skupiny F nebude Edson Alvárez vzpomínat vůbec v dobrém. Přestože Mexiko nakonec postoupilo do osmifinále, zaznamenalo drtivou porážku 0:3. K té Seveřanům dopomohl právě dvacetiletý zadák, když v pětasedmdesáté minutě při snaze odkopnout míč pouze promáchl a poslal míč do vlastní brány.

Yann Sommer

Nejvíce smolný moment však prožila švýcarská jednička Yann Sommer. Muž, jenž na klubové úrovni obléká dres německé Borussie Mönchengladbach, čelil ve středečním duelu s Kostarikou pokutovému kopu, k němuž se postavil Bryan Ruiz. Ten sice orazítkoval pouze břevno, devětadvacetiletý strážce tří tyčí si však odražený balon srazil hlavou do sítě. Mač nakonec skončil dělbou bodů, což zařídilo zemi helvétského kříže postup mezi nejlepších šestnáct.

Bryan Ruiz with the ultimate insult, hits his penalty off the crossbar onto Sommer's head and into the net. Amazing precision. #CRC pic.twitter.com/nscplIze45