Zápasy skupiny H zkompletují první kolo. Překvapí Senegal?

Dva úterní zápasy skupiny H zkompletují první kolo fotbalového mistrovství světa. Polsko v Moskvě vyzve Senegal, Kolumbie se v Saransku utká s Japonskem, které na šampionátu před čtyřmi lety deklasovalo 4:1.

Poláci si zahrají MS poprvé od roku 2006, kdy stejně jako o čtyři roky dříve vypadli už ve skupině. V Rusku budou hodně spoléhat na kapitána Roberta Lewandowského. Kanonýr Bayernu Mnichov byl s 16 góly nejlepším střelcem evropské části kvalifikace, ale na velkých turnajích se zatím trápil - na Eurech 2012 i 2016 dal vždy po jedné brance.

"Nevím, do kolika velkých šancí se dostanu. Ale i když jsem zdvojovaný a faulovaný, otevírá se tím prostor pro spoluhráče a toho bychom chtěli využít. Chci, aby můj hlad po gólech byl stále větší a větší. Doufám, že se na mistrovství světa dočkám co nejvíc gólů," uvedl Lewandowski, který je s 55 zásahy nejlepším střelcem polské historie.

Senegalci se na světovém šampionátu představí podruhé. V roce 2002 začali turnaj šokující výhrou 1:0 nad obhájcem trofeje z Francie a pak nečekaně došli až do čtvrtfinále. Lvy z Terangy tehdy jako kapitán vedl současný trenér Aliou Cissé.

Africké mužstvo disponuje řadou hráčů z anglické ligy, ofenzivu by měl táhnout především Sadio Mané, který v minulé sezoně s Liverpoolem došel až do finále Ligy mistrů. "Porážka s Realem Madrid (1:3) stále bolí, ale už myslím jen na mistrovství světa. Bylo by skvělé navázat na naše předchůdce z roku 2002, i když to bude hodně těžké," konstatoval Mané.

Kolumbie bude opět spoléhat na svou největší hvězdu Jamese Rodrígueze. Ofenzivní záložník Bayernu byl se šesti góly nejlepším střelcem předchozího šampionátu v Brazílii, kde svůj tým dovedl do čtvrtfinále. Velkou motivaci bude mít také útočník Radamel Falcao, jenž na minulém MS chyběl kvůli zranění.

Svěřenci Josého Pékermana si chtějí dát na Japonsko pozor, přestože ho minule jasně porazili. "Nesmíme se chytit do pasti a být přehnaně sebevědomí. Máme skvělý a talentovaný tým, ale na mistrovství světa musíme hrát chytře, přistupovat ke každému zápasu zvláť a mít touhu vítězit," uvedl záložník Abel Aguilar.

Japonci, kteří od roku 1998 nechyběli ani na jednom MS, by chtěli překvapit a postoupit ze skupiny, což už se jim dvakrát povedlo. "Přestože očekávání nejsou moc velká, náš cíl se nezměnil. Realisticky by bylo osmifinále velký úspěch. Budeme se snažit odehrát dobrý šampionát," řekl obránce Maja Jošida. "První zápas je většinou těžký pro každý tým a Kolumbie by neměla být výjimka. Myslím, že to bude těsné," dodal.