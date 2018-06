ŽIVĚ: 5. den MS. Tunisko srovnalo z penalty, stav je 1:1

Sympatie, které si islandský tým získal už na posledním EURU, se znovu ukázaly jako oprávněné. Fotbalisté Islandu podpořili nigerijského brankáře Ikemeho, který bojuje s leukémií.

"Celý islandský tým je s tebou," vzkázali mu hráči.

All of us in @footballiceland are with you @Carl_Ikeme 👊🏻❤️ pic.twitter.com/LMy4fumDj5