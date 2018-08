MŠMT zatím poslalo sportovním klubům 900 milionů korun.

Ministerstvo školství letos rozdělilo sportovcům zatím zhruba 900 milionů korun z dotačního neinvestičního programu Můj klub. Peníze dostane 4140 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Celkově za letošek úřad do poloviny srpna vyplatil sportovcům přibližně 3,7 miliardy korun. Ministerstvo to uvedlo na svém webu. Podle něj zbývá poslední půl miliardy korun, které by chtělo odeslat do konce září.

Oproti loňsku vzrostla podle resortu letošní podpora klubů o 30 procent. Průměrná výše dotace na jeden klub se meziročně zvýšila ze 176.000 na přibližně 218.000 korun, vypočetl úřad. Zástupci sportovců si ale stěžovali, že jim nestačí peníze na provoz sportovišť, jejichž současný stav je velmi zanedbaný.

Kvůli loňské aféře kolem ovlivňování sportovních dotací ministerstvo vyhlásilo na letošek nové dotační programy. Program Můj klub navázal na dva dřívější, ze kterých šly peníze zvlášť na sportování mládeže ve sportovních jednotách a zvlášť na údržbu a provoz sportovních zařízení.

Letos bylo na tyto účely k dispozici celkem 1,2 miliardy korun. Kluby žádaly dotace ve výši kolem 2,2 miliardy korun, uvedlo již dříve ministerstvo. Spolky, které v programu Můj klub podaly žádost, sdružují 575.127 členů ve věku od šesti do 23 let.

Podle České unie sportu (ČUS) by měl stát na každoroční údržbu sportovišť dávat kolem miliardy korun, nejlépe prostřednictvím samostatného dotačního programu, jak to bylo v minulosti. Další peníze by pak měl zajistit na výstavbu nových sportovních areálů.

Zrušení dřívějšího programu na sportoviště znamenalo podle ČUS citelný zásah do rozpočtu pro 80 procent klubů a jednot, které vlastní nebo dlouhodobě spravují sportoviště. V předchozích letech z dotačního programu čerpalo peníze 42 procent z 2000 klubů a jednot, které se zúčastnily průzkumu ČUS.

Většinu peněz na činnost klubů a údržbu sportovišť rozdělilo ministerstvo do poloviny srpna. Nyní bude ještě detailně posuzovat žádosti 130 posledních žadatelů, které obsahovaly odstranitelné chyby. Vyřizování žádostí by úřad chtěl uzavřít do konce září. Rozdělit může ještě půl miliardy korun.

Loňské dotace v celkové výši čtyř miliard se podle ministerstva překročí asi o pět procent. Nejvyšší meziroční nárůst zaznamenalo ministerstvo v programu pro zdravotně postižené, a to o dvě pětiny. Zhruba o devět procent se pak zvýšily dotace pro talentovanou mládež.

V současnosti ministerstvo připravuje dotační programy pro příští rok. Chtělo by přitom zjednodušit administrativu a zrychlit proces vyplácení peněz. "Musíme být připraveni na nárůst počtu žadatelů," uvedl náměstek pro sport Karel Kovář.

Letos je v kapitole ministerstva školství na sport vyčleněno 5,5 miliardy korun, slibovaných bylo sedm. Předseda vlády Andrej Babiš už loni ještě jako ministr financí zástupcům svazů řekl, že si sport zaslouží okolo 12 miliard. Návrh rozpočtu na příští rok zatím počítá pro sport s 8,4 miliardy korun.