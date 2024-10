Na cyklokrosovém ME ve Španělsku se představí desítka českých reprezentantů

Na mistrovství Evropy v cyklokrosu ve Španělsku, které bude prvním vrcholem sezony, se během nadcházejícího víkendu představí desítka českých reprezentantů. V nominaci, kterou zveřejnil na webu cyklistický svaz, jsou i dva nejlepší domácí závodníci posledních let - Michael Boroš a Kristýna Zemanová.

Ostřílený Boroš, jenž se zaskvěl sedmým místem na posledním světovém šampionátu zkraje února v Táboře, bude jediným zástupcem mezi mužskou elitou. Závod ženské elitní kategorie se pojede bez české účasti.

Čerstvě jednadvacetiletá Zemanová bude startovat v kategorii do 23 let, v níž se stala na jihu Čech vicemistryní světa a navázala na světový bronz z roku 2023. U její formy je ale ještě menší otazník s ohledem na nedávnou nákazu koronavirem, kvůli níž si dala od závodění krátkou pauzu.

I tak by Zemanová měla patřit mezi hlavní aspirantky na čelní příčky. "Ještě není ve stoprocentní formě, jak by si představovala. I tak by v top 5 měla být, a kdyby to dopadlo na medaili, bude to taková třešnička na dortu," uvedl reprezentační trenér Michal Bednář.

Věří, že dobré vyhlídky mají ale i další. "Závodníky na dobré umístění máme. (Kryštofu) Bažantovi věřím v juniorech určitě na první pětku. Minulý týden vyhrál dva závody v Belgii, formu ukázal i teď na poháru v Kolíně. Měl by bojovat s nejlepšími. Dobře je na tom hned v úvodu sezony také Boroš," řekl Bednář.

Závodit by se mělo na rychlé trati. "Je to dost atypický okruh bez techniky. Bude tam i teplo a sucho," přiblížil Bednář. "Uvidíme, jak nám to bude vyhovovat," dodal.

Všechny individuální závody jsou na programu v neděli, o den dříve se pojede závod štafet. "O složení štafety představu mám, ale konečné slovo padne až v dějišti šampionátu," uvedl Bednář.

Nominace ČR na mistrovství Evropy v Pontevedře:

Muži elite: Michael Boroš.

Muži do 23 let: Václav Ježek, Maximilian Kerl.

Junioři: Kryštof Bažant, Tomáš Hájek.

Ženy do 23 let: Kristýna Zemanová, Kateřina Douděrová.

Juniorky: Amálie Gottwaldová, Barbora Bukovská, Lucie Grohová.