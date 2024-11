Na Slovácko bych zapomněl a navázal na Spartu, řekl plzeňský útočník Vydra

Útočník Matěj Vydra věří, že plzeňští fotbalisté rychle zapomněli na nedělní porážku 0:1 na stadionu Slovácka a ve čtvrtečním čtvrtém utkání hlavní fáze Evropské ligy proti San Sebastianu navážou na výkon a vítězství 1:0 z předchozího duelu domácí soutěže proti Spartě. Dvaatřicetiletý bývalý český reprezentant se cítí v dobré formě, nadále ho však trápí, že neproměňuje šance. Řekl to na tiskové konferenci.

Viktoria o víkendu v Uherském Hradišti nepodala ideální výkon a utrpěla teprve druhou porážku v sezoně. "Slovácko bych zapomenul okamžitě. Jako kdybychom ten zápas nehráli a chtěl bych navázat na Spartu. Proti Spartě to byl takticky velmi dobře zvládnutý zápas, jezdilo se po zadku. Myslím, že to bude klíč k úspěchu," řekl Vydra.

"Víme, že Španělé mají rádi balon, v tom směru budou určitě velice kvalitní. Ale věřím, že navážeme na Spartu. Musíme podat velmi taktický výkon, to většinou platí na každého soupeře," přemítal Vydra.

Jeho celek má po třech kolech hlavní fáze Evropské ligy na kontě tři remízy. "Myslím, že jsme získali jeden bod navíc bod ve Frankfurtu, ale s Ludogorcem i na PAOK jsme spíš ztratili po dvou bodech. V Soluni jsme dlouho vedli o dva góly, ale v 70. minutě přišla červená karta a nám se to celé rozpadlo," konstatoval Vydra.

V poslední době nastupuje pravidelně v základní sestavě, ale stále ho trápí neproměňování šancí. Za poslední dva měsíce skóroval jen v Soluni. "Cítím se dobře, jenom těch gólů by mohlo být víc. V Ostravě jsem měl tři šance, jednou jsem byl 22 centimetrů v ofsajdu," uvedl.

"I na PAOK jsem už před tím gólem měl v prvním poločase jednu šanci, ale bohužel jsem to křápnul pánubohu do oken. Nevím, jestli je to jen smůla. Dost často slýchávám, že je důležité se do šancí dostávat. Ale když jich máte mraky a nedáváte góly, je to průšvih," doplnil bývalý hráč Baníku Ostrava.

V poslední době nastupuje v útoku s ghanskou letní posilou Princem Aduem. "Vyhovuje mi to, on je silový i rychlostní typ. Dokážeme si spolu najít prostor na hřišti. Proti Ostravě dal dva góly, proti Spartě jeden. Daří se mu dávat góly, což je důležité. Z mé strany tam bohužel ty góly nejsou. Tak se snažím získávat co nejvíc balonů vepředu, vyhrávat hlavy, udržet míč. Když bude dál dávat Prince góly, tak doufám, že i já v sestavě zůstanu," řekl Vydra.