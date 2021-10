Na ZOH v Pekingu by mohlo startovat až 130 českých sportovců

Až 130 českých sportovců by mohlo příští rok startovat na zimních olympijských hrách v Pekingu, do jejichž zahájení zbývá sto dnů. Myslí si to šéf české mise Martin Doktor, podle kterého bude hodně záležet na tom, zda hokejistky poprvé v historii uspějí v kvalifikaci. Dosavadním tuzemským maximem na ZOH je 95 sportovců na předchozích hrách v Pchjongčchangu.

"Nic moc sledovat u kvalifikací nemusíme. Někoho máme v podstatě kvalifikovaného, i když to není většinou na jméno. Největší počet proběhne až v lednu. Teď nemá cenu sčítat. Furt žijeme v tom odhadu. Odhad je takový, že kdybychom tam dali všechno, co jsme si mysleli, tak se dostaneme na 130 sportovců. To je ultraoptimistické číslo a hodně záleží na tom, jestli se probojují hokejistky z kvalifikace, která bude u nás. Také to, jak budou úspěšní lyžaři, biatlonisté," řekl Doktor na úterní tiskové konferenci.

Místa už vybojovali krasobruslaři ve všech čtyřech disciplínách, manželé Paulovi v curlingu smíšených dvojic a hokejisté. Z konečné nominace zveřejnilo vedení Českého hokeje první tři jména, jimiž jsou útočníci Ondřej Palát, David Pastrňák a Jakub Voráček. Zbytek budou trenéři vybírat z širšího seznamu, který je neveřejný a jeho případné odtajnění bude koordinovat IIHF.

V rekordní účast lyžařů a snowboardistů věří prezident lyžařského svazu Lukáš Heřmanský, podle nějž mají Češi před začínající sezonou zatím 37 účastnických míst. Heřmanský doufá, že jich nakonec bude přes čtyřicet. Oporami na sněhu by měly být tradiční stálice v čele s olympijskými vítězkami sjezdařkou a alpskou snowboardistkou Ester Ledeckou a snowboardcrossařkou Evou Samkovou.

Nominační plénum je na programu 14. ledna, nicméně i po něm má předseda ČOV Jiří Kejval možnost nominaci upravit na základě realokací a dalších nominačních pravidel. Přihláška se musí odevzdat do 24. ledna, hry začnou 4. února.