Nastaly jiné podmínky. Rusko by chtělo zrušit trest za doping

Mezinárodní sportovní a antidopingové organizace by podle ruského ministra sportu Olega Matycina měly v současné koronavirové krizi otočit stránku a zapomenout na vyloučení Ruska z olympijských her. Všechny dotčené strany sporu by se podle něj měly nyní spojit, minulost nechat za sebou a soustředit se na budoucnost.

Rusko dostalo čtyřletý zákaz účasti na vrcholných sportovních akcích, kterým ho Světová antidopingová agentura WADA potrestala za zmanipulování dat z moskevské laboratoře. Proti trestu se Rusko odvolalo. Slyšení u arbitráže CAS, které se mělo uskutečnit na konci dubna, bylo kvůli pandemii odloženo.

"Vedení Mezinárodního olympijského výboru, WADA a soudci, kteří budou rozhodovat, musí pochopit, že nyní žijeme v odlišných podmínkách," řekl Matycin na online přenášené tiskové konferenci. "Když jsou teď všichni izolovaní a zavření doma, změní to psychiku a lidí pochopí, co má přednost a co lze odložit. Naší prioritou by teď měla být budoucnost olympijského hnutí, posílení světové sportovní komunity," dodal.

Dopingové prohřešky Ruska se na sebe nabalují už řadu let. V roce 2015 vyšetřovací komise WADA informovala o systematickém státem podporovaném dopingovém programu. Ruský atletický svaz je od té doby suspendován, potrestána byla i národní antidopingová agentura RUSADA. Kvůli krytí dopingových kauz a manipulaci s daty z moskevské laboratoře bylo Rusko vyloučeno už z olympijských her v Pchjongčchangu, kde mohli startovat jen vybraní ruští sportovci s neutrálním statusem.