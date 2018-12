Nejsme retrotým. Dosáhli jsme mimořádného výsledku, ví Vrba

Trenér Pavel Vrba i při třetí účasti v základní části Ligy mistrů dovedl fotbalisty Plzně ke třetímu místu, které znamená účast v jarní fázi Evropské ligy. Po středeční klíčové výhře 2:1 nad AS Řím ho postup těšil o to víc, že Viktoria získala sedm bodů a stanovila tím svůj rekord. V těžké skupině přitom vedle římského semifinalisty minulého ročníku měla ještě obhájce trofeje Real Madrid a CSKA Moskva.

"Všichni víme, že uhrát sedm bodů v Champions League je něco mimořádného. My si toho doopravdy moc vážíme. Vypovídá to o nás, že to ještě není retro tým. Obavám se, že příště, kdybychom postoupili do Champions League, tak uhrajeme buď jeden nebo devět bodů. Já bych radši uhrál devět," řekl novinářům Vrba, jehož tým v roce 2011 získal při premiéře ve skupině Ligy mistrů pět bodů a o dva roky později tři body.

Tehdy rovněž skončil třetí na úkor CSKA Moskva, kterému nestačila ani šokující výhra 3:0 na půdě vítěze skupiny Realu Madrid. "V Rusku nás asi nemají rádi. Už se nám podařilo podruhé s CSKA, že jsme je vyřadili. Vzhledem k tomu, co se stalo v Madridu, co udělal Madrid, mě vítězství a postup do Evropské ligy těší o to víc," poznamenal Vrba.

Podivoval se, že v průběhu utkání v Plzni se na světelných obrazovkách objevoval výsledek z Madridu. Klub to nemohl nijak ovlivnit, jelikož tabule běžely v režimu, který má na starosti UEFA. "Zdá se mi to naprosto nenormální," řekl Vrba.

Výhru nad AS Řím řadí k největším úspěchům. "Myslím, že Plzeň v posledních letech, osmi, deseti, má takových velkých zápasů víc. Já jsem hlavně rád, že jich je víc a víc. Řadím to mezi další mimořádné výsledky, které se nám v posledních deseti letech podařily," uvedl Vrba.

Plzeň znovu potvrdila, že rozhodující zápasy v pohárech umí. V roce 2013 v posledním duelu skupiny doma zdolala CSKA Moskva rovněž 2:1. "Já si myslím, že je to tím, že se blíží Vánoce a hráči potřebují peníze na dárky," vtipkoval Vrba, který s Plzní postoupil do pohárového jara celkově už popáté.

Po závěrečném hvizdu předvedl tradiční kotrmelec pod "kotlem" fanoušků. "Moc dobře víte, že jsem na to velice skoupý. Dělám to jen v situacích, kdy mám radost z něčeho mimořádného. Proto ty kotouly dělám," usmál se Vrba.

Jeho tým čeká v pondělí los úvodního kola jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. "Z mého pohledu není soupeř, kterého bychom si nepřáli. My jsme jiný klub než spousta klubů, které postoupily do jarní části Evropské ligy. My si vážíme každého postupu a soupeře, který sem přijede," řekl.

Bývalý reprezentační trenér vyhrál sázku se sládkem pivovaru Gambrinus Zdeňkem Polákem, který slíbil v případě umístění do třetí příčky zdarma pro fanoušky 11.700 piv, což je kapacita stadionu. Při prohře by Vrba musel dělat výčepního v jedné z plzeňských restaurací. "Já se vždy sázím jen v případě, když věřím tomu, že vyhraju," smál se Vrba.