Norris ovládl závod F1 v Singapuru před Verstappenem a snížil jeho náskok v MS

Britský jezdec Lando Norris z McLarenu vyhrál Velkou cenu Singapuru vozů formule 1 a vybojoval třetí triumf v sezoně a kariéře. Čtyřiadvacetiletý rodák z Bristolu porazil dnes na trati v Marina Bay úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena z Red Bullu o více než 20 sekund a snížil jeho náskok v čele šampionátu na 52 bodů. Třetí skončil další pilot McLarenu Oscar Piastri.

Norris ovládl noční závod v Singapuru stylem start - cíl. V závěru sice přišel o bonusový bod za nejrychlejší kolo, které zajel Daniel Ricciardo z Racing Bulls, přesto navázal na letošní úspěchy z Miami a Nizozemska. Na stupních vítězů stanul potřetí z posledních čtyř závodů. McLaren také navýšil vedení v Poháru konstruktérů před Red Bullem na 41 bodů.

"Byl to úžasný závod. Často jsem byl sice blízko zdi, ale jinak si myslím, že jsem to kontroloval. Auto bylo úžasné. Mohl jsem na to tlačit, celý závod jsme letěli a v závěru jsem jel i trochu na pohodu," řekl po dojezdu před televizními kamerami Norris. "Možná nebylo potřeba na to furt šlapat. Nechtěl jsem ale dojet s náskokem jedné vteřiny. Chtěl jsem mít co největší vedení, jaké šlo," doplnil Norris.

Verstappen nevyhrál už v osmém závodě po sobě. Přesto minimalizoval druhým místem ztráty a ve vysílačce poděkoval i Ricciardovi, že eliminoval Norrisovu snahu získat prémiový bod.

"Byl to takový osamocený závod. Snažil jsem se zajet to nejlepší a na konci jsem si už jel své tempo. První část byla trochu náročná i kvůli degradaci pneumatik. V té druhé to už bylo lepší. Věděli jsme, že se tu budeme trochu trápit," uvedl Verstappen. "Musíme se dál zlepšovat a zase se to snažit trochu zvrátit. Nechceme pořád dojíždět v závěsu za někým. Ale uvidíme, jak to půjde," podotkl Verstappen.

Vítěz kvalifikace Norris udržel po startu vedení před Verstappenem a Lewisem Hamiltonem, který absolvoval 350. závod v F1. Norris měl už v 16. kole náskok přes deset sekund a trhák navyšoval. O dvě kola později zajel Hamilton pro nové pneumatiky a vypadl z první desítky.

Ve 29. kole měl Norris lehký kontakt se zdí a hlásil, že má poškozené přední křídlo. O dvě kola později zajel k mechanikům pro nové pneumatiky. Nové křídlo ale nedostal a inženýři mu hlásili, že poškození není nijak velké.

Po Verstappenově zastávce se posunul na druhé místo Piastri, který zajel do boxů až jako poslední ve 39. kole. Australanovi se strategie vyplatila, po návratu na trať předjel na čerstvé směsi Hamiltona a později i jeho týmového kolegu George Russella.

Na Russella se v závěru dotáhl také Charles Leclerc z Ferrari. Přestože se Monačan v závěrečných kolech držel v bezprostřední blízkosti, k útoku se nedostal a skončil pátý. Jeho týmový kolega Carlos Sainz, který absolvoval jubilejní 200. start v F1, dokončil závod na sedmém místě.

Mistrovství světa pokračuje 20. října Velkou cenou USA.