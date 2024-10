Obránce Špaček a útočníci Novák a Raška zamířili z Minnesoty na farmu

Český hokejový obránce David Špaček, letošní mistr světa z Prahy, pravděpodobně začne sezonu na farmě Minnesoty v Iowě v nižší AHL. Do záložního týmu Wild se přesunuli také útočníci Pavel Novák a Adam Raška. V kádru Minnesoty tak z českého kvarteta zůstal je forvard Jakub Lauko, předsezonní posila z Bostonu.

Jednadvacetiletý Špaček, který loni uzavřel s Minnesotou tříletou nováčkovskou smlouvu, strávil v celku Iowa Wild celou minulou sezonu a v 61 zápasech si připsal 12 bodů za tři branky a devět asistencí. Ve třech duelech se syn olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Jaroslava Špačka představil i v ECHL a vstřelil dva góly.

V přípravě před letošním MS debutoval v reprezentaci a hned si vybojoval účast. Kouč Radim Rulík jej při cestě za zlatem dokonce využíval v první přesilovkové formaci. V 10 zápasech si Špaček připsal pět bodů za pět asistencí, celkově v národním týmu ze 14 utkání nasbíral osm bodů (1+7). Na premiéru v NHL čeká.

Wild si Špačka vybrali předloni v pátém kole draftu na 153. pozici. Už rok předtím odešel z Plzně do celku Sherbrooke Phoenix do juniorské QMJHL, kde strávil dvě sezony. Loni získal s dvacítkou stříbro na MS v Kanadě také pod Rulíkovým vedením. Narodil se v Columbusu při působení otce v NHL.

O rok starší Novák v minulém ročníku AHL odehrál 13 utkání a připsal si tři body (2+1). V ECHL má 44 utkání a 27 bodů (14+13). Celou sezonu 2022/23 vynechal kvůli léčbě rakoviny poté, co mu byl z hrudi odstraněn Hodgkinův lymfom. Má za sebou i dva roky v Kelowně v juniorské WHL.

Rodák z Tábora si mezitím v sezoně 2020/21 odbyl premiéru v extralize, kde odehrál 15 zápasů za České Budějovice a připsal si asistenci. V Motoru debutoval už o dvě sezony dříve, ale tehdy to bylo v první lize, v níž pak hrál v ročníku 2020/21 i za Litoměřice. Minnesota jej draftovala v roce 2020 v pátém kole a předloni s ním uzavřela nováčkovský kontrakt.

Třiadvacetiletý Raška, jenž přišel do Minnesoty loni v listopadu ze San Jose, už zkušenosti z NHL má. V minulé sezoně v ní odehrál pět utkání za Wild a nebodoval. V předchozích dvou ročnících měl osm utkání za Sharks. V AHL v minulé sezoně za týmy San Jose Barracuda a Iowa Wild nasbíral v 56 utkáních sedm bodů (4+3).

San Jose draftovalo Rašku v roce 2020 v sedmém kole. V AHL odehrál 159 zápasů s bilancí 32 bodů (12+20). V extralize absolvoval účastník dvou MS dvacítek za Třinec 11 utkání, jednou skóroval. V roce 2019 odešel do Rimouski do juniorské QMJHL a do Česka se krátce vrátil na startu sezony 2020/21 při pandemii koronaviru, kdy odehrál dva duely za Třinec a 11 zápasů za prvoligový Frýdek-Místek.