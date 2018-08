Olomouc podlehla Slovácku 1:3. Prohrála potřetí v sezoně

Fotbalisté Slovácka porazili ve 4. kole první ligy po zlepšeném výkonu ve druhém poločase Olomouc 3:1. Domácím pomohl k vítězství dvěma brankami Stanislav Hofmann a jednu trefu přidal Lukáš Sadílek. Za Sigmu skóroval David Houska. Hanáci prohráli potřetí ze čtyř kol, naopak tým z Uherského Hradiště podruhé vyhrál.

"Ztratili jsme utkání, ve kterém jsme měli minimálně bodovat. Slovácko bylo však produktivní a zaslouženě vyhrálo. Slovácko využilo, co jsme mu nabídli," řekl na tiskové konferenci trenér Olomouce Václav Jílek.

V základní sestavě Slovácka se po dořešení přestupu se Spartou objevil obránce Kadlec a na hrotu útoku poprvé v sezoně zasáhl do hry uzdravený Zajíc. "Jsem rád, že byl můj návrat vítězný. Musím klukům poděkovat, že to urvali i za mě. Byl jsem ze začátku nervózní, týden jsem netrénoval. Měl jsem problém s nohou," řekl novinářům Kadlec, který odehrál 70 minut.

Jílek nechal před čtvrteční odvetou Evropské ligy na půdě Kajratu Almaty v úvodu odpočívat brankáře Buchtu a také Sladkého, Faltu a Nešpora. "Tři body, které jsme dosud v lize získali, jsou hodně málo. To jsme nechtěli. Měli jsme tady alespoň uhrát remízu. Musíme dát hlavy nahoru a ve čtvrtek v Evropské lize postoupit," uvedl Houska, jehož tým půjde do odvety s Kajratem s náskokem 2:0 z domácího duelu.

Hanáci i v pozměněné sestavě zcela ovládli úvodních 20 minut. Poněkud zakřiknutý domácí tým přehrávali přesnou kombinační souhrou ve středu pole i rychlými protiútoky s náznaky brankových šancí. Největší měl v osmé minutě Houska, jehož střelu k tyči vyrazil brankář Daněk. Z tlaku si Sigma vytvořila i další příležitosti, kterým chyběla přesnější koncovka.

Slovácko se dlouho nezmohlo na kloudnější protiútok a často ztrácelo míče ve středu pole. Domácí ožili až po přestávce na občerstvení v polovině poločasu. Přidali na důrazu v osobních soubojích, dostali soupeře pod tlak a několikrát nebezpečně zahrozili. Převahu vyjádřili také vedoucí brankou ve 32. minutě. Po rohovém kopu nakrátko v podání Navrátila našel Sadílek přesným centrem stopera Hofmanna, jenž hlavou překonal brankáře Reichla.

Po inkasované brance Hanáci vypadli z tempa a přenechali iniciativu soupeři. Po změně stran se ještě Olomouc na chvíli herně zvedla a krátce převzala režii zápasu do svých rukou. V 54. minutě získal míč ve středu pole obránce Štěrba a po úniku našel volného Housku, který přesnou přízemní střelou k tyči překvapil brankáře Daňka. Po vyrovnávací brance ale Slovácko zvýšilo své úsilí. Po chybné rozehrávce olomouckých obránců vybojoval míč Navrátil a po jeho centru vstřelil Sadílek v 73. minutě druhý gól domácích.

"Dostali jsme dva góly ze standardních situací. Bránili jsme je zónově a nepokryli jsme to. Druhý gól padl po naší chybě v rozehrávce. I s Evropskou ligou máme náročný program, na což se ale nemůžeme vymlouvat," poznamenal olomoucký stoper Václav Jemelka. I když Sigma vrhla všechny síly do útoku, poslední slovo patřilo opět domácím. Vítězství Slovácka zpečetil po rohovém kopu Havlíka v 82. minutě přesnou hlavičkou Hofmann a poprvé v kariéře dal dva góly v jednom ligovém utkání.

"Pro soupeře bylo těžké mě bránit zónovou obranu. Šel jsem do prostoru, kde bylo volno. Balon tam zrovna přišel. Byl jsem dva metry od branky. Stačilo to trefit dolů, dvakrát se to povedlo po stejné situaci," řekl Hofmann. "Změnili jsme způsob bránění standardních situací, přešli jsme na zónovou obranu. Chovali jsme se jako děti. To jsme nezvládli, beru to na sebe," doplnil Jílek.

Slovácko doma prohrálo z dosavadních 12 vzájemných ligových zápasů jen dvakrát. "Narazili jsme na hrozně silného soupeře způsobem hry i kvalitou kádru. Na začátku nám nefungovala středová řada, která byla pomalá a nestíhala. My jsme byli lepší možná ve druhé části prvního poločasu. Cením si, že jsme zápas vyhráli," uvedl trenér Slovácka Michal Kordula.