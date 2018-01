Hokejistky KLDR překročily hranici, přivítala je nenávistná gesta

Delegace severokorejských představitelů a hokejistek, kteří se v jihokorejském Pchjongčchangu zúčastní zimní olympiády, ve čtvrtek překročila přísně střeženou hranici oddělující oba korejské státy. Později se 12 hokejistek z KLDR připojilo k jihokorejským hráčkám, s nimiž vytvoří na únorových olympijských hrách společný tým.

Jihokorejská vláda vnímá účast Severní Koreje na olympiádě jako vítanou příležitost ke snížení napětí na Korejském poloostrově, řada konzervativních Jihokorejců ale považuje tento krok za velmi kontroverzní. Poukazují na to, že severokorejský diktátor Kim Čong-un se odmítá zříci jaderných a raketových programů, a obávají se, že KLDR za mírovými iniciativami skrývá jiné záměry, například zmírnění mezinárodních sankcí.

Když dnes severokorejské hokejistky oblečené v bíločervených dlouhých zimních bundách přecházely hranici, setkaly se s asi čtyřicítkou konzervativních demonstrantů, kteří provolávali hesla proti Pchjongjangu. Podobné menší protesty se uskutečnily v Jižní Koreji i v minulých dnech; v pondělí aktivisté spálili Kimovu fotografii a severokorejskou vlajku, když kolem nich v metropoli Soulu procházela vedoucí populární severokorejské dívčí hudební skupiny.

Plné polovině občanů Jižní Koreje se podle průzkumu veřejného mínění nelíbí to, že obě Koreje na zahájení olympijských her v Pchjongčchangu nastoupí společně pod jednou vlajkou, kde bude na bílém pozadí modře vyobrazen Korejský poloostrov. S kritikou se setkala také myšlenka společného ženského hokejového týmu. Jihokorejky i jejich kanadská trenérka Sarah Murrayová si stěžovaly, že spojení s úplně cizími hráčkami tým oslabí, a navíc dostanou Jihokorejky méně času na ledě, než kdyby hrály samy za sebe.

Ohromná delegace z KLDR

Dnes však přivítaly své severokorejské spoluhráčky v tréninkovém středisku v Činčchonu asi 90 kilometrů od metropole Soulu květinami. Po společném pokřiku "Jsme jeden tým! se tým korejských hráček dohromady vyfotografoval. Hráčky mají společnou šatnu, přičemž skříňky Severokorejek jsou umístěny mezi ty, které mají v šatně Jihokorejky, aby se rychleji sblížily, napsala jihokorejská agentura Jonhap.

Oznámení o severokorejské účasti na olympiádě zaznělo počátkem ledna při prvních oficiálních rozhovorech mezi oběma Korejemi od roku 2015. KLDR na olympijské hry, které se v Jižní Koreji uskuteční v termínu 9.-25. února, vyšle zhruba 550člennou delegaci. Ta bude zahrnovat 230 roztleskávaček, 140členný orchestr, 30členné družstvo na předvádění taekwonda, dále pak 22 sportovců, vysoké činitele a novináře. Družstvo hokejistek je prvním společným olympijským týmem obou Korejí v historii.

Kromě hokejistek vysílá Severní Korea na olympiádu také krasobruslaře, rychlobruslaře na krátké dráze a závodníky v běhu na lyžích a sjezdovém lyžování. Zbývajících deset sportovců KLDR by mělo do Jižní Koreje přicestovat 1. února.

Severní Korea dnes také v dalším vstřícném prohlášení vyzvala k opětovnému sjednocení Korejského poloostrova, a to bez pomoci cizích zemí, napsala agentura Reuters. Obě strany by podle tohoto prohlášení měly "propagovat vzájemné kontakty, cesty a spolupráci mezi Severní a Jižní Koreou". KLDR a Jižní Korea zůstávají od konfliktu z let 1950 až 1953 technicky ve válečném stavu, protože válka skončila pouze příměřím, nikoli podpisem řádné mírové smlouvy.