Kokosy po Česku. Sprinteři mohou bobovat na olympiádě

Nejlepší bobisté se rodí ze sprinterů. Věta, kterou znají snad všichni fanoušci filmu Kokosy na sněhu. A něco na tomto výroku bude. Určitě totiž není náhodou, že českými bobovými náhradníky pro olympiádu v Pchjongčangu jsou dva elitní haloví sprinteři. Jan Stokláska a Dominik Záleský.

Běžel kvalifikaci na olympiádu na 100 metrů, byl velkou nadějí svého národa. Pod nohy mu ale upadl soupeř a sen o závodu pod pěti kruhy se rozplynul. Poté Derrice Bannock udělal se svými parťáky díru do světa na zimní olympiádě v Calgary roku 1988. Příběh podle skutečné události, byť trochu upravený, obletěl celý svět.

Podobný příběh nyní prožívá i Dominik Záleský. Ten se na rozdíl od hlavního hrdiny z filmu z roku 1993 kvalifikoval na halové MS v atletice. Jenže neví, jestli se na něm představí. Přitom je velký adept na medaili. Mezi Evropany zaběhl třetí nejrychlejší čas sezóny, ve světě je výkon 6,61 devátý nejrychlejší.

Tento vynikající čas, kterému chybí ubrat jedna setina na třetí nejlepší čas a tři setiny na suverénně nejrychlejšího Colemana, ale není výjimkou.

Na světový šampionát se ale možná nepodívá. Důvod? Je náhradníkem českého bobového týmu pro olympiádu. "Pokud by se někomu z kluků něco stalo a oslovili by mě, tak bych nejspíš odjel. Přeci jen jsou to olympijské hry a ty se neodmítají. Navíc mám i pocit, že bych to klukům dlužil za to, že mě nechali jezdit," přiznal Záleský pro web atletika.cz. Stačí tak, aby se někdo zranil a on odcestuje do Koreje. Ano. Je to pouze kdyby, reálná šance na sprintera v bobu ale je. Dokonce dvojnásobná.

Jistotu účasti při zahajovacím ceremoniálu zimních her má totiž Jan Stokláska. Ten je prvním náhradníkem bobistů a na hry odcestuje s nimi. Aby se představil musel by někdo vypadnout z týmu ze zdravotních důvodů.

Stokláska je na tom časově o něco hůře. S osobním rekordem 6,74 na mistrovství světa pomýšlet nemůže. Olympiáda je ale dobrou náhradou.