Místo squashe breakdance? "Skandál!" netají se šéf svazu Cvikl

Stodvacetiletá tradice, desetitisíce registrovaných členů ve 185 zemích. Squash ovšem na olympijské hry 2024 do Paříže patrně nepronikne. Místo něj, jak informoval na základě skrytých zdrojů francouzský deník Le Monde, dostal přednost breakdance. "Nešlo prý o rozhodnutí pořadatele, na nějž má právo, ale nařízení MOV (Mezinárodní olympijský výbor). Jestli je to tak, jsme nakonec šťastní, že nejsme součástí toho to cinklého systému," neskrývá rozhořčení předseda Českého squashe Tomáš Cvikl.

Desítky let se squash snaží protlačit do rodiny olympijských her. Pro Hry 2024 v Paříži byly šance optimistické. Světová federace připravovala velkolepou kampaň, aby veřejnosti ukázala, jak silným a tradičním sportem squash je. Naděje však pohasly únorovou informací, která se objevila v médiích. Jako nový sport se na olympiádě má poprvé objevit breakdance. O squashi se neuvažuje...

"Je to špatná zpráva pro náš sport a naše sportovce. Máme několik nadějných hráčů, kteří by rozhodně měli šanci se kvalifikovat. Olympijský výbor se však rozhodl vybrat sport, který má patrně větší komerční potenciál a politický přesah. Musíme to respektovat," prohlásil Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

Česká asociace v průběhu minulého roku iniciovala crowdfundingovou kampaň "Squash na olympiádu." Cílem bylo upozornit na to, že atraktivní raketový sport dlouhodobě chybí na jedné z nejprestižnějších sportovních akcí a poslat prostředky na pomoc Světové federaci squashe. V rámci kampaně se na Startovači celkově vybralo 171 tisíc korun. "Z výsledku jsme byli nadšení. Veškerý finální výnos jsme předali Světové squashové federaci, která se nás snaží dlouhodobě protlačit na OH. Delegáti naši aktivitu zaznamenali a velice je to potěšilo," prohlásil předseda Tomáš Cvikl.

Jenže v únoru se objevily informace, že organizátoři olympijských her v Paříži chtějí mít v programu v rámci volby nových sportů - skateboarding, sportovní lezení, surfing a breakdance. Přitom oficiální informace měly být zveřejněny až koncem března. "Je to podivné," pozastavuje se nad tím česká ženská jednička Anna Sermeová, která ve Francii žije.

Je tedy v centru dění. "Když jsem si to přečetla, nemohla jsem tomu uvěřit. Squash už byl ale tolikrát zamítnut, že mě to snad ani nepřekvapilo. Přitom Francouzi prohlašovali dopředu, že o squash stojí," prohlásila "Nevím, jestli je to pravda, ale zaslechla jsem, že breakdance navrhl francouzský prezident kvůli inkluzi. Aby se lidé z nižších vrstev, kteří žijí v okolí velkých měst a věnují se této disciplíně, měli možnost prosadit a změnit svou životní situaci."

Podle sportovního reportéra BBC Nicka Hope byl breakdance jedním z největších úspěchů olympijských her mládeže loni v argentinském Buenos Aires. Těch se zúčastnil také Viktor Byrtus, jeden z největších talentů domácí squashové scény. "To jsem v Argentině vůbec nezaznamenal. Ani jsem nevěděl, že tam breakdance je a snaží se o olympijské hry. Naopak v Buenos Aires měl velký ohlas interaktivní squashový kurt. Z něho byli delegáti nadšení," popisoval Byrtus. "Je to velké zklamání. Kdyby se dostal squash na OH, tak by to byl jeden z mých hlavních cílů se tam probojovat."

Co dál? Možná filmy od Marvela

Frustrace a naštvanost se rozléhala také napříč sociálními sítěmi. "Viděl jsem komentář britské squashové legendy Nicka Matthewa, který říkal, jestli není na čase uskutečnit nějaké právní kroky proti MOV," dodal Daniel Mekbib, loňský vítěz republikového šampionátu. "Mám kamarády, kteří dělají breakdance a rovněž byli šokováni. Ani nevěděli, že se někdo snaží protlačit jejich sport na olympiádu. Ani o to nestojí. Nerozumí tomu."

Podle Martina Švece by neměla být z hlavních kritérií sledovanost. "Jestli pořadatelé argumentují, že breakdance přitáhne více lidí k televizi, tak ať tam rovnou dají X-Factor nebo Amerika má talent. Za chvíli na olympijských hrách bude cosplay a filmy od Marvelu," navrhuje česká jednička. "MOV nám ukázal, že o squash nemá zájem a potvrdil tak, že se olympijské hry stávají spíše komerční záležitostí a prapůvodní hodnoty tohoto sportovního svátku ztrácí na významu. Je čas se soustředit spíše na sebe," dodal Ondřej Uherka.

Podle informací České asociace squashe na rozhodnutí zařadit breakdance do programu Her v Paříži tlačil zejména MOV (Mezinárodní olympijský výbor). "Víme, že francouzští pořadatelé si náš sport přáli zařadit. Navíc předseda francouzské squashové federace se zná dobře s olympijskými delegáty. Bohužel to nedopadlo. Negativní dopad to má také na český squash," poznamenal předseda Tomáš Cvikl. "V rámci dotačních programů jsou totiž zvýhodněny olympijské sporty, což mi dlouhodobě vadí. Přitom prokazatelně vykazujeme úspěchy a kvalitní práci s mládeží."