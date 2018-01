Norští olympionici mají svetry se znaky, které užívají nacisté

Norsko je tradiční zimní velmocí a i na blížících se olympijských hrách v korejském Pchjongčchangu budou jeho sportovci opět patřit k favoritům na významný medailový zisk. Týden před jejich začátkem však musí norská reprezentace řešit nečekaný problém. Svetr z tradiční kolekce olympijského oblečení pro lyžařský tým má totiž vzor zdobený runami, ke kterým se hrdě hlásí i jedna z norských neonacistických skupin. Sportovci svetr proto nechtějí nosit.



Problematická je vikingská runa teiwaz v podobě hrotu kopí, která v severské mytologii reprezentuje Týra, boha války. Návrháři oblečení pro norské sportovce zamýšleli, že by lyžařům měla symbolicky přinést vítězství a dodat odvahu. Jenže stejnou runu používá i neonacistická organizace Severské hnutí odporu. Ta nesouhlasí s vysokým počtem přistěhovalců do severských zemí, její členové pořádali demonstrace před synagogami nebo mešitami.



Ve třicátých letech minulého století si runu svým způsobem dokonce přivlastnil i Adolf Hitler. Znak se stal symbolem jeho školy pro vojenské velitele, kterou navštěvovali prominentní němečtí nacisté. Norská veřejnost proto na zjištění, co runy zdobící vyplétaný pruh na svetrech pro lyžaře znamenají, reagovala velmi rozporuplně. A ihned se začaly množit hlasy, že sportovci by se v takovém oblečení prezentovat neměli.



Firma Dale of Norway, která olympijskou kolekci vyráběla, ale nehodlá kontroverzní svetry přestat vyrábět. Ty se dostaly i do veřejného prodeje po celé zemi, podobně jako to bývá zvykem v České republice. "Neonacisté také pochodovali s norskými vlajkami. Neznamená to ale, že je teď přestaneme používat, že ne?" uvedla pro New York Times ředitelka oděvní firmy Hilde Midthjellová.



Vikingské runy totiž podle ní k norské kultuře patří a byla by chyba, kdyby si je národ nechal neonacisty ukrást tak, jak se to už stalo v minulém století. Norští lyžaři teď proto zvažují, jestli problematický svetr nosit. Mohou si totiž vybrat mezi ním a jiným svetrem z kolekce, která je určená pro všechny olympioniky zimní velmoci bez rozdílu disciplíny.

Sjezdařka Kristin Lysdahlová se už ale pro New York Times vyjádřila, že svetr s kontroverzním symbolem nosit nebude, v témže duchu reagoval i slalomový specialista Jonathan Nordbotten. A Norsko tak před olympiádou řeší úplně jiné než sportovní problémy.

Jedna z podob kontroverzní runy: