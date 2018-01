Sáblíková je v dějišti her. Nejsem úplně připravena, obává se

Rychlobruslařka Martina Sáblíková dnes odletěla do dějiště olympijských her v Pchjongčchangu. Trojnásobná olympijská šampionka, jež bude v Koreji obhajovat zlatou a stříbrnou medaili ze Soči, se chce před vrcholnou akcí sezony dokonale aklimatizovat. Proto odletěla společně s Nikolou Zdráhalovou a trenérem Petrem Novákem ještě předtím, než bude otevřena olympijská vesnice. Až do čtvrtka bude skupina bydlet v hotelu nedaleko rychlobruslařské haly.

"Poslední dobou jsem se docela dost bála, ale teď už převládá těšení," řekla Sáblíková novinářům před odletem. "Všichni ví, že jsem měla problémy se zády, které mě limitovaly, a jsem si vědoma toho, že mi dva měsíce tréninku budou chybět. Na druhou stranu je to olympiáda a každý sportovec se na ni chce dostat. A já jsem ráda, že mohu být opět součástí českého týmu," vysvětlila třicetiletá rychlobruslařka důvody, proč má z nadcházejících her mírné obavy.

Sáblíková se chystá na čtvrté olympijské hry a ve sbírce má tři zlaté, stříbrnou a bronzovou medaili. S ohledem na zdravotní komplikace, které ji v aktuální sezoně provázejí, nahlíží na své ambice tentokrát trochu jinak.

"Teď vůbec nevím, jak to bude vypadat. V minulosti jsem věděla, že jsem stoprocentně připravená. Teď jedu na olympiádu z jiné pozice," řekla dlouholetá královna dlouhých tratích, která v této sezoně stále čeká na premiérovou výhru. "Na poslední dvě olympiády jsem odjížděla a věděla, že skoro stoprocentně přivezu nějakou medaili. Teď to tak není. Neházím flintu do žita, ale ty dva měsíce budou chybět," podotkla přesně dva týdny před startem závodu na 3000 metrů.

Přestože ještě v minulých dnech přiznávala, že je z blížícího se začátku her nervózní a nerada například sledovala odpočet dnů do startu na sportovních televizních kanálech, teď už je to jiné. "Od rána se hrozně těším, takže snad to bude dobré," pousmála se. I přes problémy se zády neměla Sáblíková strach ani z dlouhé cesty. I proto, že letí business třídou. "Letíme přes noc, takže budu spát. Snad to rychle uteče," řekla před více než desetihodinovou cestou.