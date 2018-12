Situace se obrátí, věří Bach ohledně malého zájmu o pořádání OH

Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach věří, že malý zájem o pořadatelství olympijských her je jen dočasný a souvisí s všeobecnou nedůvěrou lidí v západním světě k oficiálním institucím. V rozhovoru pro agenturu DPA prohlásil, že už registruje několik zájemců o hry v letech 2030 a 2032.

V poslední době snahu několika měst o uspořádání her zhatilo referendum, v němž se místní obyvatelé vyslovili proti pořadatelství. "V současném, velmi nejistém světě je hodně obtížné přesvědčit lidi o dlouhodobých investicích. Atmosféra nedůvěry se neomezuje jen na sport, to samé platí pro bankovnictví, ekonomiku a politiku," řekl sportovní diplomat, který 29. prosince oslaví 65. narozeniny. V případě zimních her mají podle něj negativní dopad i klimatické změny, které způsobují obavy z nejistého počasí.

Pro letní hry v letech 2024 a 2028 byli jen dva kandidáti, a tak Paříž a Los Angeles získaly hry prakticky bez boje. V červnu příštího roku bude MOV rozhodovat o pořadatelství zimních olympijských her v roce 2026. Poté, co hodně uchazečů vzdalo kandidaturu, zbyli jen dva zájemci - Stockholm a Milán s Cortinou d'Ampezzo.

Bach připustil, že nemá záložní plán pro případ, že by i tito uchazeči nakonec odstoupili. Věří, že jeden z nich pořadatelství získá. "Jsou to tradiční země zimních sportů, které v poslední době uspořádaly několik světových šampionátů. Z tohoto pohledu jsou na to mnohem lépe než dva poslední kandidáti (Soči a Pchjongčchang). Olympiáda v roce 2026 bude návratem ke kořenům, jak jsme si to přáli," řekl šéf MOV.

Bach má signály, že by se nepříznivá situace mohla brzy změnit. "Na třicátá léta jsme ještě kandidaturu nevypsali, ale už nás kontaktovalo několik zemí," prohlásil Bach. Pro zimní hry v roce 2030 jmenoval japonské Sapporo, americké Salt Lake City, Argentinu, Španělsko a Gruzii. O letní hry o dva roky později podle jeho slov přichází v úvahu společná kandidatura obou Korejí, dále Indonésie, Gold Coast v Austrálii a německý region Porýní - Porúří.