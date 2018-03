Sledge hokejisté zdolali Japonce, lyžař Hetmer dojel osmý

Čeští sledge hokejisté porazili v závěrečném utkání základní skupiny B na paralympijských hrách 3:0 Japonsko a připsali si první vítězství v Pchjongčchangu. Boj o konečné páté místo, které obsadili na předchozích hrách ve Vancouveru a Soči, zahájí svěřenci trenéra Jiřího Břízy ve středu proti Švédsku.

Čeští sledge hokejisté po porážkách s domácí Koreou a favorizovanými USA šli do dnešního utkání už bez šance na postup do semifinále. Po bezbrankové první třetině je poslal do vedení Pavel Kubeš, jenž ještě v závěrečné 45. minutě při power play soupeře uzavřel skóre do prázdné branky. Druhý gól vstřelil v 34. minutě kapitán Zdeněk Šafránek.

Češi tak v základní skupině obsadili třetí místo a ve středu je v čtvrtém duelu během čtyř dnů čekají Švédové. Ti skončili ve skupině A poslední bez bodu se skóre 1:22.

Lyžař Patrik Hetmer obsadil osmé místo v superkombinaci v kategorii zrakově postižených. Pětatřicetiletý závodník tak navázal na šestou příčku z úvodního sobotního sjezdu a desátou příčku ze super-G.

Pavel Bambousek dojel mezi sedícími lyžaři na 16. příčce a po diskvalifikaci dvou soupeřů se posunul na 14. místo. Tomáš Vaverka skončil mezi stojícími patnáctý. Pětačtyřicetiletý veterán z Afghánistánu Miroslav Lidinský a zrakově postižená Anna Pešková závod nedokončili.

Čtvrtý soutěžní den padl v Pchjongčchangu divácký rekord z předchozí paralympiády v Soči. Na soutěže v Koreji se zatím prodalo 320.531 vstupenek, před čtyřmi lety jich bylo 316.200. Oproti paralympijským hrám v Turíně v roce 2006 se zájem fanoušků takřka zdvojnásobil (162.974 vstupenek). Paralympiáda vyvrcholí v neděli 18. března.