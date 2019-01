Těžká kvalifikace. Volejbalistky čeká Čína, Turecko a Německo

Soupeřkami českých volejbalistek v náročné kvalifikaci o start na tokijské olympiádě budou podle očekávání týmy Číny, Turecka a Německa. Složení skupin potvrdila mezinárodní federace FIVB na základě postavení všech 24 účastníků ve světovém žebříčku. Čeští muži si tuto šanci nevybojovali.

Reprezentační výběr kouče Zdeňka Pommera postoupil do kvalifikace z předposledního místa, hrát se bude turnajově od 2. do 4. srpna zřejmě v Číně. Olympijské vítězky jsou v žebříčku druhé za mistryněmi Evropy ze Srbska, Turecko na posledním ME získalo bronz. Z každé ze šesti skupin postoupí do Tokia jen vítěz, zatím je jistým účastníkem OH pouze domácí Japonsko.

"Předpokládám, že se bude (kvalifikace) hrát na půdě nejvýše postaveného týmu skupiny," řekl ČTK předseda svazu Marek Pakosta. "Bude to hrozně těžké. Čína i Turecko jsou výkonnostně jinde, Německo je hratelné," dodal.

Pro české celky je účast na hrách takřka utopií. Šestkový volejbal měl na olympiádě zástupce naposledy v Moskvě v roce 1980, ženy nehrály pod pěti kruhy od Mnichova 1972.

Pokud by ženy v mezinárodní kvalifikaci neuspěly, případně ještě můžou mít stejně jako čeští volejbalisté šanci v kontinentální kvalifikaci, z které postoupí jeden tým. Zatím ale není známo, kolik celků si evropskou část zahraje.