V Brně roste olympijský park. K vyzkoušení bude 31 sportů

Sportoviště Olympijského festivalu Brno 2018 v pavilonu "Z" a jeho okolí zatím připomínají staveniště, které každým dnem roste do finální podoby. Už v pátek 9. února přivítá areál první návštěvníky, pro které organizátoři připravují nabídku více než třiceti sportů. Na vlastní kůži si budou moci zájemci vyzkoušet třináct zimních olympijských sportů, dva z letní olympiády a šestnáct dalších neolympijských sportů.

Tato akce do Brna zavítá poprvé. "Olympijské hry jsou vrcholem sportovního života. Festival přiblíží Brňanům i lidem ze širokého okolí na dosah zimní hry v Pchjongčchangu. Brněnské výstaviště nabídne neopakovatelnou atmosféru," uvedl na dnešní tiskové konferenci v areálu Olympijského festivalu primátor Brna Petr Vokřál.

Kromě fandění českým olympionikům budou mít návštěvníci dostatek příležitosti ke sportování. Veškeré vybavení si mohou zapůjčit přímo v areálu. K dispozici budou běžecké tratě s výukou správného mazání lyží, snowpark, pumptracková dráha, biatlonová střelnice, mobilní skokanský můstek K-4, trenažér pro jízdu na saních a ledová plocha pro jízdu na skeletonu a dvojbobu, rychlobruslení a na příznivce volného bruslení čekají stovky metrů ledových cestiček.

Součástí programu budou autogramiády současných i bývalých hráčů hokejové Komety a exhibiční krasobruslařská vystoupení. "Počítám s tím, že se na kluzišti představím v exhibičním vystoupení a také si zabruslím s veřejností," řekla novinářům ambasadorka projektu Eliška Březinová po návratu z krasobruslařského mistrovství Evropy v Moskvě, kde skončila dvanáctá.

Zajímavý program nabídne "Raškův den" 11. února, kdy se bude slavit padesát let od vítězství tohoto českého skokana na lyžích na olympijských hrách 1968 v Grenoblu. Z Prahy přímo k pavilonu "Z" přijede speciální "Raška vlak" se sportovci a hosty. Jedním z nich bude Raškův vnuk Jan Mazoch. V tento den se také uskuteční závod v zimním triatlonu.

V pondělí 19. února se sejde v Brně pracovní skupina projektu SportsParks se zástupci Mezinárodního olympijského výboru. Paralympijský den v Brně bude 21. února prezentovat sporty pro handicapované, o den později se uskuteční workshop s mistrem světa v běhu na lyžích Martinem Koukalem na téma Jak si připravit lyže. Vyvrcholením brněnského festivalu bude 22. února celodenní program na téma Nagano 1998 - dvacet let od zisku hokejového zlata.

Brněnská akce navazuje po čtyřech letech na projekt Olympijského parku v Praze na Letné. "Tehdy to byla prvotina. Netušili jsme, zda se akce setká s úspěchem. Akce na Letné byla trochu ve větším rozsahu, co se týče plochy i nákladů. Rádi bychom tuto akci dostali do udržitelné roviny. To bude případ toho, co si návštěvníci mohou v Brně vyzkoušet a zažít v rámci her v Pchjongčchangu. Což nám dává smysl, abychom podobné festivaly mohli pořádat i v budoucnu," řekl generální sekretář Českého olympijského výboru Petr Graclík.