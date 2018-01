Vondrka jako první vyfasoval olympijské oblečení. Je příjemné, chválí

Neúčast hráčů z NHL na olympijských hrách v Pchjongčchangu přinese pro hokejisty i jednu příjemnou změnu. Po letech vyrazí na hry v oficiálním oblečení, které jim bude "sedět". Zatímco v minulosti jim oblečení vozili až do dějiště olympiády zástupci Českého svazu ledního hokeje, tentokrát si jej hráči převezmou sami a řádně vyzkoušejí.

"Je to příjemnější, neboť si to člověk může vyzkoušet a je mu to. Pamatuji si, že někteří z nás jsme v minulosti měli na sobě úsměvné velikosti," řekl generální manažer Milan Hnilička, jenž si dnes kompletní sadu oblečení v Praze vyzkoušel a převzal. Nedojde tak ani na výměnu částí oblečení.

Jako první si dnes věci osobně převzal útočník Michal Vondrka. I on si tuto možnost pochvaloval. "Je to příjemné a musím říct, že jsem překvapený z toho, že jsou to i příjemné věci. Dost často jsem se setkal s tím, že jsme něco fasovali a nosili jsme to proto, že jsme prostě museli. Tohle se dá nosit i normálně. Volnočasově," řekl Vondrka.

Vzhled kolekce si pochvaloval také Hnilička, který startoval na olympijských hrách v Naganu a Turíně. "Je moc pěkná. Všechny olympijské kolekce mají něco do sebe a já si pamatuji jen pěkné. Současná je moc pěkně barevně vyladěná, výborné materiály," uvedl bývalý vynikající brankář.

Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač oznámil nominaci týmu až minulý týden, hráči tak podobu kolekce příliš neřešili. "Něco jsem viděl na internetu. Řada sportovců to asi sledovala více, někteří tomu dělali promo a věděli, že na olympiádu pojedou. Pro nás je to vždy trochu překvápko," přiznal Vondrka, který se stejně jako většina hokejistů chystá na premiérové olympijské hry.

Hokejisté fungují na olympiádách většinou ve speciálním režimu. Často na turnaj přijíždějí až v jeho průběhu a bezprostředně po posledním zápase hned cestují zpět do klubů. I proto oblečení tolik nevyužijí.

"Je pravda, že jej nevyužíváme tak často. Pokud máme možnost jít na zahájení, tak tam, při přechodech na stadion nebo když jdeme podpořit jiné sportovce. Tam asi nejvíce," uvedl Hnilička.

V Koreji ale hokejová reprezentace na slavnostním zahájení nebude, do Pchjongčchangu se totiž přesune až v pondělí 12. února. Hry přitom začnou v pátek 9. února.

Vedle Hniličky a Vondrky dnes oficiální oblečení převzal i brankář Patrik Bartošák. Ještě v tomto týdnu je budou následovat Ondřej Vitásek nebo Jiří Sekáč. "Data si kluci řeší sami individuálně. Jen jsme jim rozeslali informace," uvedl Hnilička.