Olympijské hry v Paříži - přehled sportů a sportovišť

Poprvé od Londýna 2012 a netradičně již po třech letech od posledních olympijských her v Tokiu se největší sportovní akce roku vrací do Evropy. Potřetí v historii bude jejich hostitelem Paříž, kde se soutěže pod pěti kruhy konaly už v letech 1900 a 1924. Na mamutím podniku s pořadovým číslem 33 se od 26. července do 11. srpna představí na 11 tisíc sportovců z více než dvou set zemí.

Přehled sportů a disciplín

Sport Počet disciplín Muži Ženy Smíšené atletika 48 23 23 2 badminton 5 2 2 1 basketbal 4 2 2 0 box 13 7 6 0 breakdance 2 1 1 0 cyklistika 22 11 11 0 fotbal 2 1 1 0 gymnastika 18 9 9 0 házená 2 1 1 0 golf 2 1 1 0 jachting 10 4 4 2 jezdectví 6 0 0 6 judo 15 7 7 1 kanoistika 16 8 8 0 lukostřelba 5 2 2 1 moderní pětiboj 2 1 1 0 plavání 49 23 25 1 pozemní hokej 2 1 1 0 ragby 2 1 1 0 skateboarding 4 2 2 0 sportovní lezení 4 2 2 0 sportovní střelba 15 6 6 3 stolní tenis 5 2 2 1 surfing 2 1 1 0 šerm 12 6 6 0 taekwondo 8 4 4 0 tenis 5 2 2 1 triatlon 3 1 1 1 veslování 14 7 7 0 volejbal 4 2 2 0 vzpírání 10 5 5 0 zápas 18 12 6 0 CELKEM 329 157 152 20

Přehled sportovišť

Sportoviště v centru Paříže

Název Sporty Kapacita Hala Bercy basketbal, sportovní gymnastika 15.000 Hala Martovo pole judo, zápas 9000 Stadion Eiffelova věž plážový volejbal 12.000 Velký palác šerm, taekwondo 8000 Radnice atletika (maraton) - Invalidovna lukostřelba, atletika (maraton), silniční cyklistika 8000 La Concorde basketbal 3x3, breakdance, BMX freestyle, skateboarding 30.000 Most Alexandra III. dálkové plavání, triatlon, silniční cyklistika 1000 Hala Porte de La Chapelle badminton, moderní gymnastika 8000 Roland Garros tenis, box 36.000 Hala jižní Paříže volejbal, stolní tenis, házená, vzpírání 5000 až 12.000 Trocadéro atletika, silniční cyklistika 13.000

Sportoviště v blízkém okolí Paříže

Název Sporty Kapacita Centrum plaveckých sportů St. Denis plavecké sporty 5000 Zámek Versailles jezdectví, moderní pětiboj 15.000 až 40.000 Kopec Elancourt cyklistika - cross country 25.000 Stadion Ives-du-Manoir pozemní hokej 15.000 Lezecké centrum Le Bourget sportovní lezení 5000 Hala severní Paříže box, moderní pětiboj 6000 Hala La Défense plavecké sporty 15.000 Stadion Saint-Quentin-en-Yvelines BMX bikros 3000 Národní golfové centrum Saint-Quentin-en-Yvelines golf 35.000 Velodrom Saint-Quentin-en-Yvelines dráhová cyklistika 5000 Stade de France atletika, ragby 77.000 Stadion vodních sportů Vaires-sur-Marne veslování, kanoistika 22.000

Sportoviště mimo Paříž

Název Sporty Kapacita Stadion Bordeaux fotbal 42.000 Stadion Geoffroye Guicharda Saint-Étienne fotbal 42.000 Stadion La-Beaujoire Nantes fotbal 35.000 Stadion Lyon fotbal 60.000 Stadion Marseille fotbal 68.000 Stadion Nice fotbal 35.000 Marina Marseille jachting 5000 Stadion Pierrea Mauroye Lille házená, basketbal 26.000 Střelecké centrum Chateauroux sportovní střelba 3000 Teahopo'o Tahiti surfing 5000

Vývoj počtu sportů a disciplín na olympijských hrách