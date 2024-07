Olympijské hry začaly, oheň v Paříži zapálili atletka Pérecová a judista Riner

V Paříži v pátek začaly XXXIII. letní olympijské hry. Oficiálně je zahájil francouzský prezident Emmanuel Macron protokolem předepsanou větou. Olympijský oheň poté společně zapálili bývalá atletka Marie-José Pérecová a judista Teddy Riner. Součástí slavnostního ceremoniálu, který se odehrál v místy hustém dešti, byla i netradiční šestikilometrová pouť 85 lodí se sportovci po Seině.

Českými vlajkonoši byli mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková a dvojnásobný olympijský šampion v judu Lukáš Krpálek. Na pozvání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se zahájení zúčastnil i předseda vlády Petr Fiala.

"Byl to krásný pocit na lodi být. Myslím, že na nás dýchla atmosféra, že jsme fakt tady na olympiádě. Trošku nám to pokazil déšť, i ta vlajka potom byla hrozně těžká. Byla jsem ráda, že to tam Lukáš pevnou rukou držel," řekla novinářům Horáčková. "Přestože počasí moc nevyšlo a celou dobu nám propršelo, tak jsme si to i tak užili," doplnil Krpálek.

Návrhář Jan Černý byl nadšený z toho, jak nástupová kolekce s výrazným kabátem při slavnostním zahájení vypadala. "Přesně se stalo všechno, co se mělo stát. Je to prostě neuvěřitelné. Dvacet minut před tím, než jsme vyjeli na Seinu, vyšel článek v Time magazínu, že jsme mezi nejlepšími kolekcemi na světě. Ta euforie je prostě obrovská. Fakt se mi potvrdilo, že kolekce, které jsou výraznější, fungujou na tu dálku líp. Když jste na řece a snímá vás kamera ze břehu, tak jste fakt zdaleka. A s tím jsem počítal," rozplýval se.

Na přenesení ohně z Trocadéra, kde Macron hry zahájil, do Tuilerijské zahrady poblíž Louvru se podílely nejen francouzské sportovní osobnosti. Na člunu například vezli pochodeň Španěl Rafael Nadal, Američané Serena Williamsová a Carl Lewis či Rumunka Nadia Comaneciová.

Ještě před Macronem promluvili na pódiu ve tvaru Eiffelovy věže předseda organizačního výboru her Tony Estanguet a prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Na závěr čtyřhodinového programu vystoupila vážně nemocná kanadská zpěvačka Céline Dion s písní Edith Piaf.

Jako první se na řeku vydali Řekové, loď se zhruba třemi desítkami českých sportovců a celkem osmdesátičlennou delegací vyplula jako 75. v pořadí. Výpravy s výjimkou ruské a běloruské, které MOV kvůli válečné agresi na Ukrajině z defilé vyloučil, se poté shromáždily na Trocadéru. Řada sportovců ale vzhledem k počasí odešla ještě před koncem slavnosti. Na Trocadéru nebyla s výjimkou čestné tribuny žádná krytá místa, diváci i žurnalisté hodiny mokli.

Ceremoniál mělo na březích Seiny sledovat původně 600 tisíc lidí, organizátoři počet snížili zhruba na polovinu. Na bezpečnost dohlíželo 30 tisíc policistů a četníků, posílených o 15 tisíc vojáků. Mimo stadion se zahajovací ceremoniál konal poprvé v historii. Defilé výprav organizátoři prokládali kulturními vystoupeními, jako první se představila americká zpěvačka Lady Gaga.

Následovaly například kankánové tanečnice, francouzská metalová skupina Gojira, jež vystoupila s pěvkyní švýcarského původu Marinou Viottiovou, či místní rapper Rim'K. Umělecký ředitel programu Thomas Jolly připomněl i slavné postavy a momenty z francouzské historie.

Defilé lodí po Seině uzavřeli pořadatelé příštích letních olympijských her Australané a Američané, jako poslední pluli domácí Francouzi. Všechny tři závěrečné početné výpravy měly stejně jako Češi k dispozici samostatnou loď, zatímco některé jiné se o plavidlo dělily. K vidění byly velké lodě, ale i malé čluny, které převážely samostatně malé výpravy.

Hry v Paříži, jež hostí olympiádu potřetí po letech 1900 a 1924, potrvají do 11. srpna. Během 16 soutěžních dnů bude přes 10.500 sportovců usilovat o některou z 329 medailových sad. V české výpravě je 111 sportovců, kteří budou obhajovat jedenáct medailí z Tokia.