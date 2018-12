Ombudsmana ČOV vyznamenal Mezinárodní olympijský výbor.

Ombudsman Českého olympijského výboru (ČOV) Alexander Károlyi dnes převzal cenu Mezinárodního olympijského výboru nazvanou Olympism in Action. Právník, který se čtyřicet let pohybuje ve vrcholných funkcích tuzemského sportu, byl oceněn za výjimečný přínos ve sportu a olympijském hnutí. Mezi gratulanty v sídle ČOV v Praze se objevil i zpěvák Karel Gott.

"Beru to jako ocenění své práce u příležitosti těch čtyřiceti let, co pracuju ve sportu," řekl Károlyi, kterého na cenu navrhl Český olympijský výbor. "V dnešním zrychleném světě neexistuje velká všímavost, a jestliže si někdo všimne něčí práce a navrhne ho na vyznamenání, tak je to záslužné a toho si vážím," řekl Károlyi.

Pětašedesátiletý Károlyi v minulosti figuroval ve výkonném výboru ČOV a jeho legislativní komisi, ale jeho život je především spjat s fotbalem. Jednatřicet let byl členem disciplinární komise fotbalového svazu a 21 let stál v jejím čele.

Roli ombudsmana ČOV zastává od roku 2012 a v dubnu byl znovuzvolen. "V českém sportovním prostředí si vybudoval respekt a řeší rozbroje i nepříjemné věci. A nepamatuji se, že by se něco nevyřešilo," řekl předseda ČOV Jiří Kejval.

"Doslechl jsem se z důvěryhodných zdrojů, jakou trofej dostává, a můžu s hrdostí a skromně poznamenat, že si velice vážím, že jsme dlouholetí přátelé," řekl Gott při gratulaci a dodal: "Zůstaňte dlouho činný a optimistický, jak vás známe."

Cena se uděluje do roku 1975 a každý rok má jiný podtitul. V minulosti byli z Čechů ocenění například hokejista Jaromír Jágr za sport a inspiraci pro mládež, nebo úspěšný trenér dráhové cyklistiky Pavel Vršecký jako osobnost sportu.