16. etapa: pády favoritů, problémy Kreuzigera, spurt pro Ewana

Šestnáctou etapu Tour de France se startem a cílem v Nimes vyhrál po dni volna v hromadném spurtu pelotonu australský cyklista Caleb Ewan. Člen týmu Lotto-Soudal si po 177 kilometrech ve vedru připsal druhé vítězství na letošní "Staré dámě". Žlutý trikot si v hlavním poli pohlídal Francouz Julian Alaphilippe.

Problémy měl jediný český účastník Tour Roman Kreuziger, jenž si po nehodě necelých šest kilometrů před finišem musel brát kolo od kolegy z týmu Dimension Data a do cíle dojel na 69. místě s odstupem 1:02 minuty. V průběžném pořadí zůstal čtrnáctý, čímž ale ztratil, neboť během etapy po pádu odstoupil průběžně devátý Dán Jakob Fuglsang.

Necelé tři kilometry před cílem rovinaté etapy peloton dostihl pětici uprchlíků a šestý klasický spurt letošní Tour nejlépe vyšel Ewanovi. Pětadvacetiletý rodák ze Sydney za sebou nechal své největší rivaly Itala Eliu Vivianiho, Nizozemce Dylana Groenewegena a lídra bodovací soutěže Petera Sagana ze Slovenska.

Navzdory jednoduchému profilu byla úvodní etapa třetího týdne závodu nervózní, což vedlo k několika pádům. Na zemi nejprve skončil loňský šampion Geraint Thomas, jenž nezvládl pravotočivou zatáčku. Brit se ale dokázal rychle dostat zpět do pelotonu. Mnohem hůře dopadl lídr týmu Astana Fuglsang, který po nehodě s poraněnou klíční kostí celou Tour z devátého místa vzdal.

Alaphilippe vede průběžné pořadí stále o 1:35 minuty před Thomasem. Kreuzigerova ztráta na Francouze se zvýšila na 12:06 minuty.

Ve středu Tour pokračuje 200 km dlouhou etapou z Pont du Gard do Gapu, poté přijdou na řadu tři těžké dny v Alpách.

Cyklistický závod Tour de France - 16. etapa (Nimes - Nimes, 177 km): 1. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) 3:57:08, 2. Viviani (It./Deceuninck-Quick-Step), 3. Groenewegen (Niz./Jumbo-Visma), 4. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 5. Bonifazio (It./Total Direct Energie), 6. Matthews (Austr./Sunweb), 7. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 8. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 9. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 10. Pasqualon (It./Wanty-Gobert) všichni stejný čas, ...69. Kreuziger(ČR/Dimension Data) -1:02. Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step) 64:57:32, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:35, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:47, 4. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -1:50, 5. Bernal (Kol./Ineos) -2:02, 6. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -2:14, 7. Landa -4:54, 8. Valverde (oba Šp./Movistar) -5:00, 9. Urán (Kol./EF Education First) -5:33, 10. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -6:30, ...14. Kreuziger -12:06.

Caleb Ewan do toho šlápl a naprosto se přehnal kolem sprintujícího Vivianiho a Groenewegena. Na čtvrté pozici skončil Peter Sagan, který bohužel neměl k dispozici žádného týmového kolegu. Pětadvacetiletý Australan tak slaví již druhý zisk etapy na letošní Tour de France.

Cíl: Caleb Ewan je vítězem dnešní etapy!

1 km do cíle: Týmy připravují ideální pozice pro své sprintery na závěrečné metry etapy.

3 km do cíle: Peloton nastupuje, vedoucí cyklisty už mají vedle sebe. Nyní už se vše chystá na finiš, kde by měli být vidět spurteři včetně Petera Sagana.

4 km do cíle: Bohužel, byl to český závodník. Naštěstí hned za ním jel jeho týmový kolega a nabídl mu své kolo. Kreuziger zde mohl ztratit kolem 5-10 sekund.

5 km do cíle: Pozor! Někdo z týmu DImension Data, kde působí i Roman Kreuziger, měl problém s kolem a musel zastavit.

6 km do cíle: Peloton táhne Barguil, mimo jiné je vepředu i stáj Petera Sagana (Bora).

8 km do cíle: Blíží se finiš, jezdce čeká technický dojezd plný několika zatáček.

10 km do cíle: Ourselin se snaží ze všech sil, ale asi už tuší, že dnes to do cíle na prvním místě nedotáhne.

13 km do cíle: Peloton výrazně zrychlil a na čelo ztrácí jen 18 sekund.

14 km do cíle: Tony Martin má dnes opracováno, etapu dojede už v poklidu mimo hlavní balík.

15 km do cíle: Obrázek v pelotonu je stále stejný. Jumbo-Visma táhne balík, na první místo ztrácí kolem 40 sekund. Pomalu by se mělo zvýšit tempo.

24 km do cíle: Tak ne! Na kolo se zpátky nevrátí. Z obrázků bylo vidět, že si drží hlavu a pracovníci stáje Astana ho odvedli z trati. V nejbližších minutách bude podroben zdravotní prohlídce. Dle prvních ohlasů to vypadá na otřes mozku. Velká ztráta pro celou Tour de France, končí průběžně devátý jezdec v celkovém pořadí.

27 km do cíle: Máme tu pád dalšího z favoritů! Jakob Fuglsang, lídr týmu Astana, se ocitá na zemi a vypadá to, že ještě nějakých pár sekund nebude moci pokračovat v závodu. Celý jeho tým je nyní okolo něj a snaží se ho co nejrychleji vrátit zpět do sedla.

30 km do cíle: Finále závodu se pomalu blíží. V popředí pelotonu je stále tým Jumbo-Visma. Tak který ze sprinterů se dnes bude radovat?

41 km do cíle: Nadšení v pelotonu mírně opadlo, jezdci se nejspíše nechtějí stále tak daleko do cíle vyšťavit a s útokem čekají. Vedoucí cyklisté drží náskok mezi 30-50 vteřinami.

51 km do cíle: Peloton chytil výhodný vítr a pořádně zrychlil. Nyní ztrácí na vedoucí skupinku už jen půl minuty. Do kilometrů se očekává, že pětici sjedou úplně.

60 km do cíle: Nic nového se neudálo, rozestup mezi vedoucí pěticí a hlavní skupinou se všemi favority na celkové pořadí je stále okolo jedné minuty.

70 km do cíle: Peloton sjíždí náskok, ten v tuto chvíli dělá pouhých 55 sekund. Můžeme s jistotou říci, že dnes uvidíme klasický spurterský finiš.

80 km do cíle: Závodníky dnes sužuje silné vedro, proto je důležité se pravidelně osvěžovat. Další zajímavostí je, že Peter Sagan chtěl opravit nějakou závadu na svém kole slunečními brýlemi! Nakonec k němu ale dorazil mechanik a pomohl mu.

90 km do cíle: Vedoucí skupinka udržuje náskok. Na čele pelotonu se střídají Thomas De Gendt s Tony Martinem a jsou to oni, kdo hlídají minimální náskok.

100 km do cíle: Na trati nic nového. Peloton si udržuje rozumný rozestup, nyní činí 1 minutu a 20 sekund.

110 km do cíle: Body do sprinterské soutěže si rozdělili již známí jezdci jako: Rossetto, Viviani, Colbrelli nebo Sagan.

Jediné, co v dosavadním průběhu stojí za zmínku, je pád lídra stáje Ineos Gerainta Thomase. Loňský vítěz nezvládl jednu ze zatáček a skončil na zemi. Po rychlém servisu a pomoci jezdců týmu Ineos se však dostal poměrně rychle zpět do pelotonu a pokračuje dále.

Dobrý den, vítejte u on-line reportáže z 16. etapy Tour de France. Zatím se jede v poklidu. V úniku je 5 cyklistů: Ourselin, Rossetto, Wisniowski, Gougeard a Bak Ytting. Tato skupinka má na peloton náskok pouhé minuty a půl, takže se dá čekat, že je časem dojedou a nejlepší sprinteři se porvou o vítězství v etapě.