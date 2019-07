Alpská etapa byla kvůli počasí zastavena. Bernal jde do žlutého

Devatenáctá etapa Tour de France byla kvůli bouřce s krupobitím a nánosům štěrku na trati ukončena zhruba 30 km před cílem. Novým vedoucím jezdcem je Kolumbijec Egan Bernal, který úspěšně nastoupil během dlouhého výšlapu na nejvyšší alpský průsmyk Col de l'Iseran a zlikvidoval manko minuty a půl, které měl na dosavadního lídra Francouze Juliana Alaphilippa.

Alaphilippe jel ve žlutém trikotu 14 etap, ale na Bernalův nástup nestačil a o náskok přišel. O šanci smazat ztrátu v následujícím sjezdu jej připravil verdikt organizátorů, kteří s ohledem na bezpečnost jezdců etapu ukončili. Jejím vítězem byl vyhlášen Bernal, jenž dojel jako první na Col de l'Iseran.

Páteční 19. etapu sledujeme v on-line reportáži:

To je tedy pro dnešek vše, děkujeme za pozornost a těšíme se zase zítra.

Dnešní etapa má tak neplánovaně nejvyšší cíl v historii Tour de France.

Jedná se opravdu o naprosto výjimečnou situaci. Etapa Tour de France se kvůli nepříznivému počasí zastavuje.

Je to oficiální, etapa je ukončena! Závodníci nasedají do týmových aut a pro dnešek je hotovo. Je to obrovská škoda, do cíle zbývalo kolem 30 kilometrů a pole bylo zajímavě rozhozené. Do celkového pořadí se počítá čas z vrcholu Col de l'iseran, což znamená, že Tour de France má nového lídra, je jím Egan Bernal!

Po silnici, kde mělo být finální stoupání, teče spousty vody. Tuto situaci nejsou pořadatelé schopni vyřešit.

Cyklisté dojeli na rovinu, kde silně fouká a prší, dokonce jsou přítomno i krupobití. Je možné, že se etapa zastaví na delší čas.

Až se začne znovu závodit, bude se počítat čas na vrcholu Col de l'Iseran. To je veliká nepříjemnost pro Juliena Alaphilippea, který je skvělý sjezdař a po cestě dolů mohl stáhnout i půl minuty.

27,5 km do cíle: Závod je pozastaven! Závodníci jsou postupně zpomaleni. Dle dostupných obrázků je na konci sjezdu do Val d´Isere sníh a bylo by nebezpečné pokračovat v plné rychlosti. Závodníci se pomalu sjíždí. Až dojedou k místu, kde se nedá pokračovat, tak budou po určité pauze vypuštěni zpět na trať dle rozestupu, který měli. Tak to je veliká komplikace jak pro jezdce, tak pro pořadatele, které čeká spoustu práce.

30 km do cíle: Stále stejný obrázek. Bernal s Yatesem v popředí. Minutu a deset sekund za nimi skupina kolem Thomase, o další minutu dále Alaphilippe.

36 km do cíle: Geraint Thomas ztrácí před sjezdem na Bernala minutu.

38 km do cíle: Poslední kilometr stoupání. Pak následuje dlouhý sjezd a dlouhá rovinka, kde se můžou opět stát zajímavé věci.

38,5 km do cíle: Skupina bojovníků, kteří usilují o žlutý dres, je 15 sekund od čela závodu, ze kterého již odpadl Nibali a Uran. Bernal teď ještě více zabral a je virtuálně první! Chytil se ho Kruijswijk a odpadlík z čela Simon Yates.

40 km do cíle: A to jsme teprve v předposledním stoupání dnešní etapy. Zde se reálně atakuje na žlutý dres. V tuto chvíli skupina kolem Gerainta Thomase získala na žlutý dres už více než půl minuty. Egan Bernal je v imaginárním celkovým pořadí pouze 35 sekund od prvního místa!

42 km do cíle: Bernal, Thomas, Buchmann a Kruijswijk útočí! Pronásledovníci Alaphilippea do toho šlápli a nyní do kopce letí. Zatím vedoucí Francouz k sobě nemá žádné týmové kolegy a nastolenému tempu nestačí.

💛 Without his teammates, @alafpolak1 is in a bit of trouble and the Yellow Jersey is more or less with @Eganbernal.

💛 Sans coéquipier, Julian Alaphilippe est en difficulté. Le Maillot Jaune est virtuellement en train de passer sur les épaules d'Egan Bernal.#TDF2019 pic.twitter.com/IdDiv09cud - Tour de France™ (@LeTour) 26. července 2019

46 km do cíle: Ineos, Jumbo Visma a Quickstep se odpoutali od pelotonu. Spolu s nimi ještě v puntíkatém dresu Romain Bardet a David Gaudu. Přijde útok?

47 km do cíle: Peloton při stoupání na nejvyšší bod celé letošní Tour zrychlil, rozestup činí 1 minutu a 15 sekund. Velmi dobře vypadají jezdci stáje Ineos.

50 km do cíle: Vedoucí skupina se pomalu blíží k vrcholu Col de l'Iseran (2764 m), kde na jezdce čeká mimořádná prémie. Zde se bude bojovat na dvou frontách - o celkové pořadí a o nejlepšího vrchaře.

59 km do cíle: Po vrchařské prémii ihned následuje sprinterská. Náskok vedoucí skupiny na peloton je nyní dvě minuty.

60 km do cíle: Col de La Madeleine první zdolal Damiano Caruso, kterému k tomu dopomohl týmový kolega Vincenzo Nibali.

63 km do cíle: Adam Yates znovu potvrzuje, že je v mizerné formě a odpadá z pelotonu.

66 km do cíle: Pinot měl trhlinu ve svalu, kterou pociťoval už včera. Dnes to šel vyzukoušet, ale přesvědčil se, že to dál nejde. Podle místních zdrojů, včera večer sotva vyšel shody na hotelu.

68 km do cíle: Jezdci na špici zrychlují a pár cyklistů nestíhá. Naneštěstí mezi nimi je i Čech Roman Kreuziger.

73 km do cíle: Početnou skupinu na čele opustil sprinter týmu Sunweb Michael Matthews.

80 km do cíle: Vedoucí skupina, ve které se nachází i Roman Kreuziger a dalších více než dvacet závodníků, má na peloton náskok kolem jedné minuty.

90 km do cíle: Bohužel, strašná zpráva pro domácí fanoušky a celkově pro Tour. Aktuálně pátý jezdec Thibaut Pinot má zdravotní problémy. Ani po zásahu lékařů, kteří mu nasadili obvaz, není schopen pokračovat a na Tour de France v slzách končí!

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk - Tour de France™ (@LeTour) 26. července 2019

Dobrý den. Dnes nás čeká druhá ze tří alpských zkoušek. Očekává se, že těžký profil zamíchá celkovým pořadím, kde se bojuje o žlutý dres, jenž stále hájí Francouz Alaphilippe.