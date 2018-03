Atletický svátek začíná! Česko vysílá rekordní výpravu

Koulař Tomáš Staněk je největší českou nadějí na halovém mistrovství světa v atletice, které se uskuteční od čtvrtka do neděle v britském Birminghamu. Na třetí halový světový titul za sebou bude útočit čtvrtkař Pavel Maslák, stříbrnou medaili z patnáctistovky v Portlandu bude obhajovat Jakub Holuša. V Birminghamu bude připraveno startovat 23 českých atletů, což je nejpočetnější výprava v historii.

Stříbrný medailista z loňského halového mistrovství Evropy Staněk se sice v zimě potýkal se zraněním prsního svalu, ale v halové sezoně má skvělou formu. Halový i absolutní český rekord posunul na 22,17 metru, nikdo jiný letos v hale dál kouli neposlal.

Staněk pozici lídra světových tabulek nepřeceňuje. "Na ty tabulky se spoléhat nedá. To je takový ukazatel, jak by to mohlo vypadat, ale samozřejmě člověk míní a koule mění. To, co někdo naháže, nemusí zopakovat, naopak někdo může překvapit a to finále může být úplně jiné," řekl po nedávném republikovém šampionátu ve Stromovce.

Za největšího konkurenta považuje Novozélanďana Tomase Walshe, úřadujícího světového šampiona v hale i pod otevřeným nebem. Jako jediný dokázal letos Staňka v přímém souboji porazit Polák Konrad Bukowiecki, který na mítinku v Toruni poslal kouli přesně na hranici 22 metrů.

Na triumfy ze Sopot a Portlandu bude navazovat Maslák, který ale v hale letos nepatří k těm nejrychlejším čtvrtkařům. Bude spoléhat na závodnické srdce, které mu umožní prodat formu na vrcholu sezony. "Samozřejmě budu na to (třetí zlato) útočit, ale nebude to vůbec jednoduché. Ta sezona letos je hodně rychlá, si myslím. Hlavně od Taplina. Takže uvidíme. Před dvěma lety to zkazil takticky, necháme se překvapit. Hlavní je postoupit do finále a pak je možné všechno," řekl Maslák před odletem. Favorizovaný Bralon Taplin z Grenady se letos časem 44,88 zařadil na páté místo historických tabulek.

Šesté halové mistrovství světa za sebou čeká mílaře Holušu, který se od zimy připravuje ve skupině polského kouče Tomasze Lewandowského. Vzhledem k nutnosti adaptace těla na nové tréninkové metody nekladl tentokrát na halovou sezonu nijak zvláštní důraz. Proto ho příjemně překvapilo, když na mítinku v Toruni časem 3:37,91 jen o 23 setin zaostal za vlastním českým rekordem. Do Birminghamu se nejede jen zúčastnit. "Jsem závodník, který už má svoje odběháno, mám zkušenosti. Věřím, že když budu mít formu, tak se minimálně finále povede," řekl pátý muž z loňského MS v Londýně.

Na pátém místě mezi přihlášenými se lednovým časem 7,51 drží překážkář Petr Svoboda. Bronzový medailista z loňského HME se ale při mítinku v Ostravě zranil a nad jeho aktuální formou se vznáší otazník. Na republikovém šampionátu ulil start a v neděli v Glasgow doběhl se ztrátou poslední.

Jako první z českých reprezentantů vstoupí do šampionátu ve čtvrtek výškařka Michaela Hrubá. Jednoznačnou favoritkou její soutěže bude Ruska závodící v neutrálních barvách Maria Lasickeneová, která neprohrála už 37 závodů za sebou. Úřadující mistryně světa drží sedm nejlepších výkonů sezony, halové maximum si posunula na 204 centimetrů.

Celkem bude na halovém mistrovství světa závodit více než 600 atletů ze 144 zemí.