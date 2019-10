Byla jsem lenivá, bude to lepší, slibuje Hejnová

Výkon překážkářky Zuzany Hejnové v rozběhu měl k ideálu daleko, na rozdíl od řady soupeřek se nepřiblížila svému nejlepšímu letošnímu výkonu. Vyplývalo to ale z plánu, kterým bylo ušetřit v úvodním kole mistrovství světa co nejvíce sil. Dvojnásobná mistryně světa je přesvědčena, že v semifinále závodu na 400 metrů překážek si povede mnohem lépe.

"Zítra do toho půjdu naplno. Musím si hlavně pohlídat rytmus. Dneska jsem to tam motala a nechtěla jsem úplně, prostě byla jsem taková lenivá. Zítra to bude lepší," řekla novinářům.

Ve druhém rozběhu skončila druhá za Ukrajinkou Annou Ryžykovovou. V cílové rovince se ji ale ani nesnažila předstihnout, přímý postup měla zajištěný. "Koukla jsem se doleva a viděla jsem, že je tam jenom ona. Ještě někdo tam byl, ale ta potom byla za námi. Takže jsem si říkala, že to nemá smysl, že když postupují čtyři, tak by byla blbost se tam vydat, a už jsem to netlačila," vyprávěla.

Běžela v deváté dráze, takže neměla přehled o soupeřkách. "Nikoho jsem neviděla, až na osmé překážce. A musím říct, že to není moc příjemné. V těchto krajních drahách vůbec neběhám, dlouho jsem nebyla v úplně krajní dráze, takže je to takové zvláštní," poznamenala.

Proto ani nemohla zaznamenat odstoupení obhájkyně titulu Kori Carterové v polovině závodu. Odpadla tak jedna ze čtyř Američanek, ta nejpomalejší. "Úplně jsem si nemyslela, že bude favoritka, protože dlouho neběhala, asi léčila achilovku. Viděla jsem, že na ní měla nějakou dlahu. Říkala jsem si, že určitě nějak doběhne, že do té čtyřky to nějak protlačí, ale asi ji to bolí moc," řekla na její adresu Hejnová.

V letošních tabulkách je čtvrtá za Američankami Dalilah Muhammadovou, Sydney McLaughlinovou a Ashley Spencerovou. První dvě své rozběhy vyhrály, třetí postoupila ze čtvrtého místa. Její běh sledovala Hejnová s novináři v mixzóně. "Spencerové úplně nevěřím. Ale ona je hrozně nevyzpytatelná, je schopná běhat plus minus dvě vteřiny jak nic. Úplně ji nepodceňuju."

Překážkářky se v rozbězích blýskly solidními výkony, osm ze 24 postupujících si zaběhlo nejlepší letošní časy nebo osobní rekordy. "Holky vypadají, že mají docela formu. Ale ony tam jsou fakt skvělé podmínky, takže si myslím, že o osobáky a letošňáky nebude vůbec nouze," komentovala to Hejnová.

Vzhledem k podmínkám si na letošní maximum věří i ona. "Je tam příjemná teplota, úplně akorát. A nefouká tam. Myslím, že na běhy je to ideální. A vlastně na všechno," pochvalovala si. Na rozdíl od oštěpařky Barbory Špotákové nezaznamenala průvan z klimatizace. "Ona možná když je na té ploše déle, tak to cítí. A taky je otázka, jak jsou ty větráky nasměrované. Já jsem to vůbec necítila, že by to nějak proudilo nebo foukalo," dodala.

Semifinálové běhy na 400 metrů překážek začnou ve středu ve 20:05 SELČ.