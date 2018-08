Černý: Ogrodníková je jako Špotáková, pracuje se s ní dobře

Oštěpařský trenér Rudolf Černý vidí u Nikoly Ogrodníkové podobné závodnické srdce jako u své dlouholeté svěřenkyně Barbory Špotákové, která má momentálně druhou mateřskou pauzu. Obě jsou výrazně lepší v závodě než v tréninku. A při dnešní kvalifikaci si vzpomněl na ME v Göteborgu v roce 2006, na které odjela Špotáková poprvé v roli favoritky a získala stříbro. Tehdy poprvé na velké akci postoupila do finále, což se dnes povedlo i Ogrodníkové.

Ogrodníková k Černému přišla loni a zkušený kouč se ocitl v nové roli. "Na rozdíl od Báry mi přišla hotová závodnice. To je pro mě úplná novinka, to se mi ještě nestalo. Pracuje se s tím dobře," řekl dnes novinářům Černý, k němuž se Špotáková dostala jako devatenáctiletá.

Postupně zjišťuje, co jeho nová svěřenkyně potřebuje. S technikou Ogrodníkové pomáhá i její přítel Vítězslav Veselý, oštěpařský mistr světa z Moskvy 2013. "Oni jak spolu žijí, tak si to spolu proberou. On to dobře cítí, já pro to takový cit nemám jako on. A ona to hází jinou technikou než u Báry, jsou tam jiné důležité momenty, to on má vychytané."

Ogrodníková je zkušenější Špotákové podobná hlavně závodnickým srdcem. "Nikola v tréninku hází stabilně pod 55. Pak přijde a hodí. Bára to samé. Ta když v tréninku hodila 62, to bylo nadšení, a pak hodila 70. Takové závodníky potřebujeme," popisoval Černý.

Při dnešní kvalifikaci se mu vybavily dvanáct let staré vzpomínky. Tehdy totiž byla Špotáková v obdobné roli, v jaké je Ogrodníková v Berlíně. Měla za sebou tři neúspěšné kvalifikace na velkých akcích, ale zároveň se po výkonnostním růstu ocitla v roli jedné z favoritek. "Tenkrát do toho šla s tím, že se musí kvalifikovat, protože se ještě nikdy nekvalifikovala. Hned hodila český rekord a pak byla druhá," vzpomínal Černý.

Vůbec by mu nevadilo, kdyby se historie opakovala. "Nebylo by to špatné. Tedy bez toho rekordu, ten je dneska dost daleko," poznamenal s úsměvem. Český rekord je momentálně rekordem světovým, Špotáková ho posunula na 72,28 metru.

Vzhledem k těhotenství úřadující mistryně světa ještě Ogrodníková se Špotákovou společně skoro žádný čas netrávily. "Ale myslím si, že jsou natolik rozdílné, že se budou míjet. Lidsky jsou úplně jiné. Bára už má nějaké životní zkušenosti, je obecně klidnější," přiblížil jejich povahy.

Ocenil otevřenost Ogrodníkové, která po úspěšné kvalifikaci vyhlásila útok na evropskou medaili. "Tak to má být. Třikrát byla na Diamantové lize a třikrát do třetího. Vždycky to hodila do tří hodů, což je také vždycky důležité, protože co pak, když se ty tři hody nepovedou," řekl.

Ogrodníková v aktuálním ročníku Diamantové ligy vyhrála mítink v Lausanne, byla druhá v Londýně a třetí v Oslu.