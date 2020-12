Elitní čeští vytrvalci se chystají na nedělní maraton ve Valencii

Elitní čeští vytrvalci Vít Pavlišta, Jiří Homoláč a Marcela Joglová se chystají na nedělní maraton ve Valencii. Ve Španělsku bude možné plnit ostré limity pro účast na olympijských hrách v Tokiu, které ale pro všechny české zástupce visí hodně vysoko. Muži potřebují zaběhnout čas 2:11:30, ženský výkonnostní požadavek je stanovený na 2:29:30.

Nejvíce o olympijském snu hovořila Marcela Joglová, která má ale za sebou neúspěšné MS v půlmaratonu a následný rozchod s trenérem Pavlem Červinkou. V Gdyni byla v polovině října nejhorší ze čtveřice českých reprezentantek a jako jediná si nevylepšila osobní rekord.

"Bohužel Gdyně bylo vyvrcholení nespokojenosti a psychické nepohody. Cítila jsem se doslova psychicky vyždímaná a potřebovala jsem se rozejít s trenérem a odjet někam pryč, kde nebudou ani ostatní atleti, abych se srovnala a zase pozitivně nastavila," uvedla v tiskové zprávě skupiny Top Athletics.

Odjela trénovat na Mallorcu, kde s ní nějakou dobu strávil i vodič pro Valencii David Vaš. Získala nový elán. "Jsem hlavně ráda, že mě běhání, trénink a vše, co k tomu patří, baví, naplňuje a užívám si to. Mám za sebou celkem slušný počet kvalitních tréninků, tak nic není ztraceno, ale určitě si netroufnu říct, že limit dám," dodala dvacátá žena z MS v Dauhá, která by si pro zajištění účasti na OH musela zlepšit osobní rekord o více než sedm minut.

Několikaminutové zlepšení osobních maxim by museli pro letenku do Tokia předvést také nejlepší čeští muži. Požadovaný čas je lepší než oficiální český rekord Karla Davida. Ten je jediným českým maratoncem, který běžel ještě rychleji. Z Tokia 1991 má výkon 2:11:13, ale tehdy to bylo v barvách slovenského oddílu.

Oba čeští reprezentanti ve Valencii cílí spíše na vlastní osobní rekordy. Úřadující mistr republiky Pavlišta by rád navázal na povedenou sezonu, v níž z okleštěného závodního programu vytěžil české tituly v půlmaratonu a na 10.000 metrů na dráze. Při silniční desítce byl druhý. "Cítím se dobře a věřím v solidní výkon. Spokojený budu s posunutím svého osobního maxima, vyšší ambice nemám," napsal závodník s osobním rekordem 2:16:30. Připravoval se doma v Liberci. "V chladném počasí se mi trénuje dobře. Tím, že sezona byla na závody dosti chudá, bych ani neměl být nijak přezávoděný," přemítal.

Úplně jiný rok má za sebou Homoláč, který začátkem léta bojoval s EB virem a nedosahoval výsledků ani výkonů, na jaké byl zvyklý. Potíže ale ustoupily a věří, že se mu podařilo na maraton natrénovat. I on se tentokrát připravoval v domácích podmínkách.

"Aktuální formu mám asi někde na úrovni osobního rekordu, ale maraton se rozhoduje nejvíc v závěru, tak uvidíme, jak to v neděli sedne. Tento pozdní termín konání maratonu mi nedělá problém, protože v tomto termínu bývá každoročně mistrovství Evropy v krosu, na které se většinou připravuji, a v chladnějších měsících se běhá i lépe než ve vedru," uvedl závodník, který loni v Berlíně zaběhl maraton za 2:14:35.

Maraton ve Valencii, kterého se kvůli koronaviru nemůže zúčastnit široká veřejnost, začne v neděli v 8:30.