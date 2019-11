Farah končí s maratonem, kvůli olympiádě se vrací na dráhu

Britský vytrvalec Mo Farah se v příštím roce vrátí od silničních běhů k závodům na dráze. Šestatřicetiletý atlet oznámil, že se chce pokusit na olympijských hrách v Tokiu obhájit zlatou medaili na trati 10.000 metrů.

Čtyřnásobný olympijský šampion, jenž na předchozích hrách v Londýně i v Riu de Janeiro nenašel přemožitele v závodech na 5000 a 10.000 metrů, ukončil kariéru na dráze v roce 2017. Od té doby se věnoval silničním závodům a zejména maratonu, v němž se vloni při triumfu v Chicagu stal časem 2:05:11 evropským rekordmanem.

"Pro příští rok jsem se kvůli Tokiu 2020 rozhodl vrátit na dráhu. Jsem z toho nadšený a jdu do toho na desítce," oznámil Farah na svém kanálu na YouTube. "Snad jsem neztratil svoji rychlost. Budu na to tvrdě trénovat a uvidí se, co dokážu," řekl šestinásobný mistr světa.