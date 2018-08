Flanaganová a Kamworor budou obhajovat v New Yorku.

Americká běžkyně Shalane Flanaganová bude obhajovat loňský emotivní triumf na maratonu v New Yorku. Na závod, který se uskuteční 4. listopadu, se chystá také obhájce triumfu v mužské kategorii Geoffrey Kamworor. Oznámili to pořadatelé.

Flanaganová se loni stala první Američankou po 40 letech, která v New Yorku vyhrála. Uvažovala tehdy, že po životním úspěchu ukončí kariéru, ale nakonec si to rozmyslela a v sedmatřiceti letech se postaví na start znovu. "Když pomyslím na závod v New Yorku, pořád cítím extázi, mám šimrání v žaludku. Je to podobné, jako když s někým randíte, jde to dobře a chcete víc," svěřila se deníku New York Times. Letos už běžela v Bostonu, kde v nevlídném počasí skončila sedmá.

Keňan Kamworor loni vylepšil druhé místo z roku 2015 a díky výbornému závěru prestižní maraton vyhrál. Také on se vrátí na místo činu. "Je to můj oblíbený závod, a i když moji tréninkovou základnu v keňském Kaptagatu a New York dělí tisíce mil, připadám si tam jako doma," řekl webu IAAF trojnásobný půlmaratonský mistr světa.

Už dříve potvrdila účast v New Yorku další Američanka Desiree Lindenová, vítězka letošního maratonu v Bostonu. V New Yorku by měla závodit také čerstvá bronzová medailistka z ME Eva Vrabcová Nývltová. Česká vytrvalkyně tam loni skončila sedmá.