Helceletová má po dopingu vítězky získat překážkářské zlato z ME 2012

Bývalá atletka Denisa Helceletová by se měla po dopingu vítězky stát dodatečně a již po skončení kariéry mistryní Evropy v běhu na 400 metrů překážek. Ve finálovém závodě v roce 2012 v Helsinkách doběhla česká reprezentantka tehdy závodící pod jménem Rosolová druhá za Irinou Davydovovou z Ruska, v jejímž biologickém pasu se objevily nesrovnalosti nasvědčující o užití dopingu či manipulaci se vzorky.

K bronzové medaili ze stejného závodu by se měla posunout původně čtvrtá Zuzana Hejnová. Helceletové má navíc připadnout bronz ze šampionátu o dva roky později v Curychu, kde Davydovová doběhla třetí.

"Tak to jsem se mezi krmením a úklidem stala mistryní Evropy, to je dobrý," řekla Blesku Helceletová, jež ukončila kariéru v roce 2017 a v současnosti vychovává s manželem, desetibojařem Adamem Sebastianem Helceletem, tříletou Evelin a půlroční Anastasii.

Jak uvedl server insidethegames.biz s odkazem na ruskou agenturu TASS, výsledky Davydovové z období od 20. června 2012 do 30. června 2015 byly anulovány. Na odchylky zjištěné v hodnotách krevních vzorků z této doby se přišlo analýzou dat získaných ze systému LIMS moskevské antidopingové laboratoře v roce 2019. Nyní třiatřicetiletá Davydovová, jež už rovněž ukončila kariéru, si začala od 17. ledna tohoto roku odpykávat dvouletý zákaz startů. Proti trestu, který jí udělila Jednotka pro integritu atletiky (AIU), se může odvolat.

Helceletová i Hejnová už mají s dodatečným ziskem medaile zkušenost. Obě byly členkami čtvrtkařské štafety na halovém mistrovství světa v Dauhá v roce 2010, kde spolu s Jitkou Bartoničkovou a Zuzanou Bergrovou doběhly čtvrté. Češky se nejprve posunuly k bronzu kvůli dopingu v jamajském týmu, devět let po závodě byly ze stejného důvodu diskvalifikovány ještě Rusky. "Jenže my ještě nemáme ani medaile z Dauhá a to už je dvanáct let," upozornila v Blesku Helceletová na dlouhotrvající proces, který pravidelně dodatečnému předání medailí předchází.

Pětatřicetiletá Helceletová, která závodila také pod rodným jménem Ščerbová, se vedle běhů dříve věnovala i víceboji a dálce. V roce 2011 se stala halovou mistryní Evropy na hladké čtvrtce, na ME 2012 se podílela na bronzu čtvrtkařské štafety. Startovala na čtyřech olympiádách.

Stejně stará Hejnová patří od roku 2008 ke světové špičce v běhu na 400 metrů překážek, z níž má olympijský bronz z Londýna 2012 či dva tituly mistryně světa. Několik medailí vybojovala také v hladké štafetě, na individuální cenný kov z ME nedosáhla. Kvůli zranění vzdala účast na loňských OH v Tokiu, v kariéře chce ale pokračovat.