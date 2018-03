Holuša chce využít zkušeností při šestém halovém šampionátu

Mílař Jakub Holuša dnes odletěl do Birminghamu, kde absolvuje šesté halové mistrovství světa za sebou. Poprvé na světovém šampionátu pod střechou startoval už v roce 2008 ve Valencii, tehdy ještě běžel osmistovku. Tentokrát chce na patnáctistovce zúročit zkušenosti. Očekává vyrovnaný závod, vidí šest až osm kandidátů na medaile.

Třicetiletý český běžec bude obhajovat stříbrnou medaili z Portlandu, podle letošních výkonů mu patří mezi přihlášenými desátý čas. "Bude to nesmírně těžký. Konkurence je veliká, je nás poměrně hodně, ale uvidíme," řekl novinářům.

Pod vedením nového kouče Tomasze Lewandowského formu na halovou sezonu nijak zvlášť neladil, příprava směřuje k létu. Hodně ale v hale závodil, aby si zvykl na rychlé tempo. V Toruni se časem 3:37,91 přiblížil na 23 setin vlastnímu českému rekordu. Formu ale zatím necítí stabilně. "Je to trochu jako na houpačce. Jeden den mi to jde skvěle, druhý nic moc. Já si přeju, abych v Birminghamu měl dobrý den," řekl.

Letošním tabulkám vládnou afričtí běžci v čele s Ayanlehem Souleimanem z Džibutska. "Myslím si, že je tam šest až osm lidí, kteří si mohou šáhnout na medaili. Myslím si, že to bude vyrovnaný šampionát," řekl Holuša.

Odhaduje, že o přední umístění bude bojovat také jeho nový polský tréninkový parťák Marcin Lewandowski. "Bude taky jeden z favoritů, ten je na tom dobře," poznamenal. I když společně trénují, při závodě jeho přítomnost nevnímá. "Už jsme spolu běželi v Toruni. Když se vystřelí, tak není čas přemýšlet, kdo tam je a kdo tam není. Jsme normálně soupeři. Samozřejmě, kdybych si ho všiml vedle sebe, tak mu nedám loket, že jo," uvedl pátý muž loňského mistrovství světa.

Více by si věřil v takticky vedeném závodě, který by podle něj nemusel svědčit mladým a nezkušeným Etiopanům. "V hale je možné všechno, když se poběží takticky, tak kór. Já si myslím, že ty zkušenosti mám, abych to prodal, když se poběží pomalu," řekl.

Absolutní výkony nemusejí hrát na vrcholné akci takovou roli. Vedle zkušeností hraje určitou roli i štěstí. "Být ve správný moment na správném místě, protože v hale když naběhnete do poslední zatáčky první, tak už vás těžko soupeř oběhne. Venku když člověk udělá nějakou chybu, tak ji může dohnat, v hale na to už moc prostor není. Tam pak každá chybka stojí výsledek," dodal Holuša. Rozběhy na 1500 metrů jsou na programu v sobotu, finále v neděli. Ve startovní listině je zatím 27 závodníků.