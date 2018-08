Koulař Staněk a oštěpařka Ogrodníková skončili v Curychu pátí

Koulař Tomáš Staněk ve finále Diamantové ligy v Curychu hodil nejdál v aktuální sezoně a výkonem 21,87 metru obsadil jako nejlepší Evropan páté místo. Rovněž pátá příčka mezi oštěpařkami patřila Nikole Ogrodníkové výkonem 62,99 metru. Kouli vyhrál díky rekordu Diamantové ligy 22,60 Novozélanďan Tomas Walsh. Oštěpařkám vládla Běloruska Taťjana Chaladovičová, při jejímž posledním pokusu se oštěp zapíchl centimetr pod hranicí 67 metrů.

Staněk si na Letzigrundu spravil chuť po čtvrtém místě na mistrovství Evropy. Trefil se do druhého pokusu, kterým o pouhých čtrnáct centimetrů zaostal za vlastním českým rekordem.

V mimořádně kvalitním závodě by ale potřeboval rekord překonat, aby měl šanci na stupně vítězů. "S výkonem jsem maximálně spokojený. Jsem rád, že už mě nebolí to břicho. Mohl jsem konečně házet s radostí, uvolněností a doufám, že ještě na Kontinentálním poháru to trošku vyladím," uvedl Staněk na facebooku Top Athletics.

Walsh velehodem 22,60 vymazal z čela rekordních tabulek Diamantové ligy tři roky starý výkon Američana Joea Kovacse, který tehdy v Monaku vrhl o čtyři centimetry méně. Druhý dnes skončil Američan Darrell Hill za 22,40, třetí příčku obsadil další Američan Ryan Crouser (22,18).

Vicemistryně Evropy Ogrodníková do soutěže vstoupila hodem za 62 metrů a ve druhé sérii se zlepšila na bezmála třiašedesát metrů. Další zlepšení už ale nepřišlo a vedle Chaladovičové ji porazily obě Číňanky i Američanka Kara Wingerová, která se mezi ně vklínila na třetí místo.

Ogrodníková tak poprvé letos při Diamantové lize neskončila na stupních vítězů. "Jsem moc šťastná, že jsem zase hodila přes 60 metrů. Trochu mě mrzelo, že jsem neskončila do prvních tří, ale s tím se nedalo nic dělat, holky dneska byly lepší," řekla.

Osmistovku podle očekávání vyhrála neporazitelná Jihoafričanka Caster Semenyaová, která v sólozávodě zaběhla čas 1:55,27. Čtvrté vítězství v Diamantové lize vybojoval v běhu na 3000 metrů překážek olympijský šampion Conseslus Kipruto, i když takřka celý závod běžel bez levé tretry.

Z českých zástupců v Curychu ještě bude ve hře oštěpař Jakub Vadlejch, který poslední dva ročníky Diamantové ligy vyhrál.