Koulaře Staňka skolila nemoc, forma ho ale neopustila

Koulař Tomáš Staněk krátce před halovým mistrovstvím světa onemocněl a středu proležel v posteli. Forma ale lídra světových tabulek neopustila. Před dnešním podvečerním odletem do Birminghamu ještě absolvoval trénink a dařilo se mu.

S novináři mluvil nakřáplým hlasem. Bacil ho skolil po soustředění v Nymburce. "Něco mi vlezlo na hlasivky, i když jsem se snažil dělat všemožné kejkle, abych se nějak nenakazil. Ale po tom soustředění jsem byl unavený a ten organismus je zesláblý," vyprávěl stříbrný medailista z loňského halového mistrovství Evropy.

Nemoc ve středu i dnes zaháněl kapačkami s vitamínem C. "Dneska už jsem se cítil o dost líp, už jsem neměl ani teplotu," řekl. Nakonec ještě dnes absolvoval i trénink, který ho ujistil, že forma zůstala. "Byl jsem házet přesně v závodním rytmu, kdy mi i trenér stopoval pořadí zhruba tak, jak dlouho bude trvat jedno kolo. Dal jsem dvě rány z místa a u druhé jsem si dal osobák o půl metru. Takže si myslím, že fyzicky jsem dost dobře připravený. Uvidíme," řekl.

Díky českému rekordu 22,17 metru vede světové tabulky, ale roli favorita si nechce připouštět. "Já bych to tak ani nebral. Samozřejmě ten tlak asi je, média se snaží," poznamenal s úsměvem. "Někdo vždycky musí být první a neznamená to, že vyhraju, to určitě ne. Těch aspirantů na medaili je hodně a záleží, kdo se jak vyspí," doplnil.

Za velkého soupeře považuje například úřadujícího mistr světa v hale i pod otevřeným nebem Tomase Walshe z Nového Zélandu. Jako jediný dokázal letos Staňka v přímém souboji porazit Polák Konrad Bukowiecki, který na mítinku v Toruni poslal kouli přesně na hranici 22 metrů. "Ten bude sázet na nějaký zázrak, jako se mu povedl v Toruni. Myslím, že na víc nemá, než takhle olíznout tu lajnu. To si myslím, že já mám," řekl o Bukowieckém Staněk. Za větší hrozbu proto považuje jiného polského koulaře Michala Haratyka.

Soutěž koulařů je na programu v sobotu od 12:45 SEČ. Nebude kvalifikace, všech devatenáct přihlášených vrhačů bude bojovat rovnou ve finále. Staňkovi to vyhovuje. "Máte jeden den a máte hotovo, jste na to připravení. U ostatních kvalifikací už tam není ten závodní rytmus, na který jsem zvyklý. Jediné, co bude, tak to je ten čas, že to nepůjde tak rychle za sebou," dodal koulař, který bude největší českou nadějí v Birminghamu.