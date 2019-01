Lasickeneová se v případě trestu pro RUSADA přesune do ciziny.

Výškařská hvězda Marija Lasickeneová bude v případě dalšího trestu pro ruskou antidopingovou agenturu RUSADA hledat útočiště v zahraničí. Bylo by to nezbytné, aby mohla závodit. Změnu občanství ale ruská atletka odmítá. Hrozba obnovení suspendace se nad ruskou agenturou vznáší poté, co světová antidopingová agentura WADA nezískala do silvestrovské půlnoci požadovaná data z počítačů moskevské laboratoře o prováděných testech ruských sportovců.

Pokud by WADA Rusy znovu potrestala, mohlo by to mimo jiné vést k tomu, že by mezinárodní dopingoví komisaři nemohli odebírat v Rusku dopingové vzorky. Na to by mohli například ruští atleti doplatit. "V případě, že budou dopingové kontroly na ruském území nemožné, podíváme se v první řadě po zemi, která povoluje přístup dopingových komisařů. V minulých třech letech totiž bylo od ruských atletů požadováno, aby byli pod neustálým dohledem antidopingových komisařů," řekla Lasickeneová agentuře TASS.

Pod neutrální vlajkou získala v roce 2017 druhý světový titul a dominovala také loni, kdy vyhrála mistrovství Evropy i finále Diamantové ligy. Aby mohla v závodění pokračovat, musela by se v případě postihu pro agenturu RUSADA připravovat v cizině. "Zůstat doma a vynechat sezonu by v budoucnu znamenalo, že bych nesměla závodit na světové scéně do plného obnovení členství ruské atletické federace v IAAF," vysvětlila pětadvacetiletá výškařka.

Ruský atletický svaz byl kvůli systematickému dopingu vyloučen z IAAF v listopadu 2015. Někteří ruští atleti od roku 2016 závodí pod neutrální vlajkou. Naposledy IAAF prodloužila suspendaci ruské atletiky před měsícem.

Lasickeneová neuvažuje o tom, že by kvůli problémům v Rusku závodila za jinou zemi. "Nemůže být vůbec řeč o tom, že bych změnila občanství. A chci zdůraznit, že nebudu činit žádné kroky, dokud nebude vyneseno oficiální rozhodnutí o znemožnění dopingových kontrol v Rusku," doplnila.

WADA zrušila bezmála tříletou suspendaci ruské antidopingové agentury v září, nyní ji může obnovit. Nezávislá komise se sejde v polovině ledna, jejím doporučením se pak bude zabývat výkonný výbor WADA.