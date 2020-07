Lylesův čas pod 19 sekund na dvoustovce šokoval světovou atletiku

Čtvrteční čas Noaha Lylese pod 19 sekund na dvoustovce nakrátko šokoval světovou atletiku. Dvaadvacetiletému americkému sprinterovi během exhibičních Inspiration Games ukázala časomíra při souboji na dálku úchvatný výkon 18,90, čímž by pokořil rekord Usaina Bolta, ale po pár minutách bylo jasné, kde se stala chyba. Lyles totiž běžel vinou pořadatelů v Bradentonu na Floridě jen 185 metrů.

"Neměli byste si takhle zahrávat s mými emocemi," reagoval později úřadující mistr světa Lyles na twitteru. "Dát mě na špatnou čáru..." dodal s emotikonem chytajícím se za hlavu. Trpký úsměv měl hned po doběhu, stejně tak nemohli výkonu uvěřit komentátoři či diváci.

You can’t be playing with my emotions like this....

got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️