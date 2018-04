Maratonec měl velký náskok, kousek před cílem ale zkolaboval.

Už to vypadalo, že ho o zlato nikdo nepřipraví. Skotský běžec Callum Hawkins měl při maratonu v rámci Her Commonwealthu velký náskok, přibližně dva kilometry před cílem ale ve velkém horku zkolaboval. Pro první místo si nakonec doběhl závodník z pořádající Austrálie.

Hawkinsovy problémy měly delšího trvání. Nejdříve se začal motat, pak v zatáčce upadl přes obrubník. Asi natřikrát se mu ale ještě podařilo vstát a vysílen se vydal směrem k cíli. Každý krok mu ovšem dělal značné problémy a po několika stech metrech upadl podruhé.

Tentokrát se navíc pětadvacetiletý Skot uhodil hlavou o svodidla, a tak bylo jasné, že dál pokračovat nebude. Ošetřen byl ještě na trati, ovšem až po několika minutách. Zprvu totiž lékařské ošetření odmítl, jelikož se obával, že bude diskvalifikován.

Nakonec byl Hawkins transportován do nemocnice, kde zůstane preventivně do pondělí kvůli pozorování. Sám běžec už poslal z nemocnice vzkaz, že se cítí mnohem lépe a bude v pořádku.

Vítězem maratonu v Gold Coastu se nakonec stal Australan Mike Shelley v čase 2:16:46 před Munyem Solomonem Mutaiem z Ugandy. Bronz bral Hawkinsův krajan Robbie Simpson.

Distressing & upsetting moment Callum Hawkins collapses in the #CommonwealthGames2018 men’s #marathon & the shocking 15min delay before he is taken away by medics. Disgraceful! See the full video here: https://t.co/QO6a1q9fJP #CallumHawkins #MensMarathon #CommonwealthGames pic.twitter.com/2ws7zqePh0