Maslák se po zranění teprve vrací k tréninku, ostravské Zlaté tretry se nezúčastní

Český rekordman na 400 metrů Pavel Maslák se nezúčastní úterní Zlaté tretry v Ostravě. Před necelými třemi týdny si na soustředění v Turecku poranil zadní stehenní sval a teprve se vrací k tréninku. Doufá v účast na Odložilově memoriálu, který bude 6. června v Praze.

Sval už by měl být v pořádku. "Pomalu začínám běhat. Zatím mě nic nebolí, což je dobrá zpráva," uvedl Maslák v tiskové zprávě Dukly. Návrat k závodům ale nechce uspěchat. "Potřebuju být stoprocentně fit, abych byl schopen zaběhnout kvalitní čas a přes žebříček se nominoval na vrcholné akce sezony. Kdybych se znovu zranil, mohl bych sezonu de facto ukončit," vysvětlil.

Potřebuje jeden až dva rychlé časy, aby se dostal do štafety na mistrovství světa. "Nejlepší by bylo, kdyby mi ještě pomohly v rankingu na Evropu do Mnichova," doplnil jednatřicetiletý čtvrtkař. Určitě se hodlá za měsíc představit na republikovém šampionátu v Hodoníně. Uvažuje i o Odložilově memoriálu na Julisce. "Já bych chtěl, trenér moc ne. Ještě to zvážíme. Je tam potom ještě jedno kolo extraligy. Uvidíme," přemítal trojnásobný halový mistr světa i Evropy.