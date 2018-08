Maslák skončil v rozběhu čtvrtý, přesto postoupil do semifinále

Čtvrtkař Pavel Maslák postoupil v Berlíně do semifinále mistrovství Evropy. V rozběhu skončil sice až čtvrtý o setinu za přímým postupem, ale čas 45,83 na semifinále stačil.

Maslák letos není ve formě, která mu na evropských šampionátech vynesla zlato a stříbro. Nejlepší čas 45,64 z Madridu mu v Berlíně nezajistil přímý postup do semifinále, a tak musel na rozdíl od devíti nejlepších čtvrtkařů sezony do rozběhu. V něm si udržoval třetí postupovou pozici, ale těsně před cílem ho o setinu předstihl Ukrajinec Vitalij Butrym.

Výkon 45,83 přesto Masláka zařadil mezi trojici postupujících s časem. Čekal to jednodušší. "Ani já, ani trenér (Dalibor Kupka) jsme nepočítali, že by se měly rozběhy běžet takhle rychle," řekl Maslák. Běželo se mu ale dobře. "Měl jsem běžet volně, abych pošetřil síly, a postoupit ze druhého, třetího místa. To se mi bohužel nepovedlo, ale naštěstí jsem postoupil na čas. Věřím, že nějaké síly jsem snad pošetřil," dodal.

Další dva čeští čtvrtkaři skončili už v rozbězích. Patrik Šorm zaběhl 46,52, Michal Desenský 46,68. Jejich hlavní úkol však bude ve štafetě. Diváci viděli parádní představení tří belgických bratrů Borléeových, kteří vyhráli všechny své rozběhy.

Pro koulařku Markétu Červenkovou by splnění kvalifikačního limitu 17,20 metru znamenalo osobní rekord, ale k němu měla dnes daleko. Výkon 16,62 ji zařadil na 17. místo. Nejlépe kvalifikaci zvládla domácí Christina Schwanitzová, výkonem 18,83 vykročila za třetím evropským zlatem v řadě.