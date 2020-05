Návrat atletiky: bez diváků, štafeta v rukavicích, intervalové závody

Členové atletických štafet by mohli mít tenké rukavice, aby se přímo nedotýkali kolíku. Jedná se o jedno z opatření pro snížení rizika šíření koronaviru, které pro obnovování soutěží zvažuje Světová atletika. Možné by byly také intervalové starty v závodech na 800 a 1500 metrů, při kterých jsou běžci obvykle v těsném kontaktu.

Mezinárodní federace zatím nemá hotový žádný manuál, ale sbírá podněty od národních svazů a zvažuje možné změny ve formátu atletických závodů pro ochranu zdraví sportovců. Mohly by se týkat například štafet. "Předávání kolíku z ruky do ruky by jednoznačně mohlo být zdrojem infekce. Ale na druhou stranu, nemohli by štafetoví běžci nosit velmi tenké rukavice? Nevím," přemítal prezident WA Sebastian Coe na webu indického listu The Indian Express.

V bezprecedentní situaci zaviněné pandemií koronaviru je potřeba kreativita pořadatelů. S návrhy na bezpečná řešení přicházejí i národní svazy. Například italská federace má představu, jak naložit s velmi kontaktními závody na 800 a 1500 metrů. "Všichni by nutně nemuseli startovat najednou, mohli by vybíhat třeba v pětisekundových intervalech s individuálním měřením času," řekl. Ani pětisekundové intervaly by ale nemusely zaručit, že se před cílem nebudou závodníci shlukovat.

Coe je smířený s tím, že podobně jako jiní sportovci budou i atleti se závody začínat bez diváků. Mezinárodní sezona by měla začít v polovině srpna. Před tím se uskuteční v některých zemí včetně Česka národní mítinky respektující místní vládní opatření a v Oslu se 11. června bude konat exhibiční závod Impossible Games, který bude částečně kláním na dálku.

Většina individuálních disciplín na stadionech není problematická. "Pokud jde třeba o desinfekci náčiní jako koule, tak to se dá zajistit," poznamenal Coe. Komplikovanější je to ale u silničních vytrvaleckých závodů, jejichž podmínky řeší pracovní skupina zřízená Světovou atletikou.

Coe si myslí, že by sportovní funkcionáři měli přicházet s vlastní iniciativou. "Samozřejmě musíme poslouchat, co vlády říkají a musíme porozumět virologii a všem doporučením (epidemiologů). Ale sporty samy také musejí říct, kdy je ten správný čas, aby se sport vrátil. Nemůžeme se jen slepě řídit tím, co nám říkají druzí. Musíme být rozhodní, pokud si budeme myslet, že je ten správný čas na návrat atletiky a jiných sportů. Není to jen na politicích," dodal třiašedesátiletý Brit.