Nečekaný konec. Holuša, Maslák i Hejnová končí, oštěpaři postoupili

Jakub Holuša pohřbil své medailové naděje na mistrovství Evropy v Berlíně v běhu na 1500 metrů už v rozběhu. Jeden z favoritů doběhl až pátý a čas 3:49,82 mu nestačil. Do finále se nedostali ani Zuzana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 m překážek, a exmistr Evropy na hladké čtvrtce Pavel Maslák. Z tria oštěpařů z kvalifikace postoupili Jakub Vadlech a Petr Frydrych, přestože limit 82 metrů nepřehodili. Do finále jde i výškařka Michaela Hrubá.

Hejnovou v letošní sezoně trápily zdravotní problémy a na nedostatek tréninku si stěžovala i po doběhu. Do semifinále postoupila přímo díky pátému místu v letošních evropských tabulkách, ale v Berlíně se běželo rychleji, než byl její čas 55,16 z Diamantové ligy v Oslu. Hejnová navíc zůstala daleko i za tímto svým letošním maximem. V semifinále obsadila až páté místo za 56,03. Evropský šampionát, z něhož má zatím jen dvě "bramborové" medaile, pro ni zůstává dál zakletý.

Na české běžkyni se podepsaly problémy s achilovkami i kolenem. Od června měla na nohou tretry jen na nedávném mistrovství republiky a pak až v Berlíně. "Vůbec jsem nemohla běhat. Vyloženě jsem to šla zkusit. Mám pocit, že pořád můžu běžet, ale není tam ta rychlost," povzdechla si.

Maslák ve srovnání s rozběhem výrazně přidal. Zlepšil se o 24 setin sekundy, i ze svého letošního madridského maxima ubral pět setin, ale evropská špička dnes běhá mnohem rychleji. Čas 45,59 mu v jeho rozběhu vynesl jen sedmé místo.

"Byl to pomalý čas a za tohle bych si snad ani nezasloužil postoupit. Na jednu stranu jsem rád za season best, ale vím, že jsem měl určitě na víc. A nevím, kde se to ztratilo," pokrčil rameny Maslák. Mistr Evropy z roku 2012 se teď chce co nejlépe připravit na čtvrtkařskou štafetu.

Holuša díky čtvrtému místu v letošních evropských tabulkách a českému rekordu 3:32,49 z Diamantové ligy v Monaku neměl mít v rozběhu problém. V takticky pomalu běženém závodě, v němž první čtvrtka byla jen za 67 sekund, se držel vzadu a nastoupil až po náběhu do posledního kola.

V cílové rovince si na třetí pozici hlídal postup, kontroloval levou stranu, ale zprava se přes něj přehnali Němec Tesfaye i nejstarší z norských bratrů Henrik Ingebrigtsen. Český mílař neměl sílu, aby jejich útok odrazil. "V tomhle pomalém závodě se může stát všechno, každý je (v závěru) rychlý. A já jsem na to dneska doplatil. Prostě jsem to podělal. Nemám výmluvu, ani nechci mít výmluvu, tohle jde na mě," řekl Holuša.

Pátý muž z loňského mistrovství světa v Londýně se ani na třetí pokus do evropského finále na 1500 m nepodívá. Před dvěma lety v Amsterodamu sice rozběh vyhrál, ale následně byl diskvalifikován kvůli strčení do soupeře. V cíli si povzdechl: "Další zpackaný šampionát."

V kvalifikaci oštěpařů potvrdil letošní suverenitu mistr světa Johannes Vetter, jemuž stačil hned první pokus dlouhý 87,39 m. Limit splnili i jeho krajané Andreas Hoffmann a Thomas Röhler, i když ten až třetím pokusem.

České trojici se zdaleka tolik nedařilo a medailisté z loňského MS v Londýně proklouzli do finále z 10. a 12. místa. Vadlejch se opřel do prvního dlouhého pokusu, ale přešlápl, v druhé sérii hodil 80,28, což nakonec stačilo. "Postup, to je základní cíl, takže to je skvělé. A druhá dobrá zpráva je, že tělo je schopné jakž takž závodit. A tou třetí je, že samozřejmě s 81 nejsem spokojený. I když první hod byl dál, ale ten jsem neustál," komentoval své vystoupení nejlepší český oštěpař, který kvůli zdravotním problémům před šampionátem moc neházel.

Postupových nakonec bylo i Frydrychových 79,74. Tak málo stačilo k účasti ve finále naposledy na ME 2014, na posledních dvou MS ani ME 2016 bylo potřeba víc. Frydrych proto po skončení své skupiny postupu příliš nevěřil. "Myslím, že to stačit nebude, teď je opravdu silná generace. Navíc druhá skupina je velice silná, kde má asi pět lidí za 88," řekl před odjezdem na hotel.

Tam zjistil, že nakonec postoupil. "Měl jsem velké štěstí. Po všelijaké sezoně je to velká šance vydat ze sebe totální maximum v největším závodě roku. Jsem za ni hrozně šťastný," uvedl Frydrych.

Třetí svěřenec Jana Železného Jílek, který byl nominován dodatečně jako náhradník za nemocného Vítězslava Veselého, hodil jen 75,83 m a nepostoupil.

Limit nesplnila ani výškařka Michaela Hrubá, přesto ve finále bude. Až do 190 cm skákala všechno na první pokus, ale na této výšce třikrát shodila a musela čekat na to, jak si povedou soupeřky. Díky tomu, že 186 cm zdolala napoprvé, se do finále dostala.

Přitom Hrubá se podobně jako Frydrych už s postupem loučila. "Počítala jsem, že se budu na finále koukat z tribuny. Jsem moc ráda, že přišlo velké překvapení. Konečně se mi vrátilo to štěstí, co se mi dlouhou dobu vyhýbalo. Doufám, že to vydrží do pátku," řekla Hrubá. Druhá česká výškařka Lada Pejchalová při své premiéře na ME ztroskotala už na 181 cm.

V rozbězích neuspěli Jan Jirka na dvoustovce ani žádná z trojice českých čtvrtkařek. Nejlépe si vedla ta nejmladší, teprve osmnáctiletá Lada Vondrová. V rozběhu si zlepšila osobní rekord o půl sekundy časem 53,21, na postup ale ani to nestačilo.